Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados” a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda

Durante la mañana de este jueves, un equipo de la Contraloría General de la República se constituyó en las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia para revisar pagos efectuados a personal y otros gastos asociados a la Oficina del Presidente Electo (OPE), conocida como la “Moneda chica”.

Esto ocurre luego de que La Segunda diera a conocer pagos al equipo de José Antonio Kast entre enero y marzo de 2026, es decir, antes de que el actual gobierno se instalara en La Moneda.

Presidencia emitió un comunicado en el que señalan que “no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”.

Respecto a los gastos en personal consignados en dicho medio de comunicación, precisan que “se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.

En ese sentido, argumentan que “en 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las exministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022″.

“En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11. La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesaria para el buen resultado de este cometido”, cierra el comunicado.

Pagos dobles

Tal como ya expuso La Tercera, cuando se dio cuenta de que la jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y el miembro del Segundo Piso Víctor Valdés percibieron ingresos simultáneos como autoridades electas y como parte del equipo del Presidente electo durante la transición, el origen de esta situación se remonta precisamente al periodo de cambio de mando.

Como es habitual en los procesos de cambio de administración, entre el 9 de enero y el 10 de marzo, un grupo del equipo del -entonces- presidente electo cumplió funciones como enlace con la administración saliente.

Por lo mismo, y de acuerdo con registros de Transparencia, recibieron pagos a honorarios desde Presidencia por labores vinculadas al cambio de mando.