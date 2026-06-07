Trump afirma que Netanyahu “no tendrá otra opción” que aceptar un eventual acuerdo de EE.UU. con Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no tendrá otra opción” que aceptar cualquier acuerdo que Washington eventualmente alcance con Irán, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente tras el intercambio de ataques entre Teherán e Israel.

Las declaraciones fueron realizadas por Trump en una entrevista telefónica concedida al medio Financial Times, donde abordó las tensiones regionales y el futuro de las negociaciones impulsadas por la Casa Blanca con el régimen iraní.

“No tendrá otra opción”, sostuvo Trump al ser consultado sobre la postura de Netanyahu frente a un eventual acuerdo. “Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él no toma las decisiones” , agregó el mandatario estadounidense, marcando distancia respecto del liderazgo israelí en el manejo del conflicto con Irán.

Las declaraciones surgen horas después de que Irán lanzara misiles balísticos contra el norte de Israel, en respaldo al grupo chií Hezbolá, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearan posiciones del movimiento respaldado por Teherán en los suburbios del sur de Beirut.

Trump busca contener una represalia israelí

Según reportó el medio Axios, Trump tenía previsto conversar con Netanyahu para pedirle que Israel no responda militarmente contra Irán, mientras Washington intenta evitar una nueva escalada regional y mantener abiertas las negociaciones diplomáticas con Teherán.

El Financial Times indicó que la conversación entre ambos líderes ocurrió aproximadamente una hora después de que Trump adelantara públicamente su intención de comunicarse con el premier israelí.

Pese al ataque iraní, el Presidente estadounidense aseguró que los lanzamientos no modificarán su intención de alcanzar una solución negociada con Teherán.

“No va a tener ningún impacto en el acuerdo”, afirmó Trump. “Veremos cómo termina esto. Pero esos ataques no tuvieron ningún efecto”, añadió.

El líder republicano también relativizó el enfrentamiento histórico entre ambas naciones. “Es una de esas cosas que llevan ocurriendo 3.000 años, o 47 años, dependiendo de cómo se cuente”, comentó.

Irán lanza misiles y amenaza con una semana de ataques

La tensión regional aumentó este domingo luego de que Irán atacara territorio israelí por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en abril.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, se detectaron al menos cuatro lanzamientos de misiles hacia el norte del país, lo que activó las alarmas aéreas en amplias zonas de Israel, incluida la región de Sharon.

Tras el ataque, el Ejército israelí informó que elevó su nivel de alerta y reforzó su postura defensiva ante posibles nuevos escenarios de confrontación.

Las autoridades israelíes suspendieron las actividades educativas para este lunes, limitaron las reuniones públicas y ordenaron el cierre de playas, mientras se mantienen vigentes restricciones para eventos masivos y actividades en espacios sin refugios antimisiles.

El ataque ocurrió luego de que Israel bombardeara los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye, bastión estratégico de Hezbolá. El gobierno de Netanyahu aseguró que dicha ofensiva fue una respuesta a disparos atribuidos al grupo chií libanés.

Posteriormente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) reivindicó el lanzamiento de misiles y advirtió que no se trataría de una acción aislada.

“Esta operación no es un hecho aislado, sino el comienzo de una semana completa de ataques continuos”, sostuvo el organismo en un comunicado.

Además, amenazó con mantener ofensivas “las 24 horas del día durante los próximos siete días” y aseguró que cualquier nuevo ataque contra territorio iraní recibirá “una respuesta devastadora y abrumadora”.

Washington insiste en mantener las negociaciones

Pese a la nueva escalada, Trump insistió en que las conversaciones con Irán continúan avanzando y aseguró que, antes de los ataques, existían posibilidades concretas de alcanzar un acuerdo en cuestión de días.

“ Creo que el acuerdo sigue adelante ”, declaró al Financial Times. “Veremos qué pasa. El acuerdo puede sostenerse por sus propios méritos o no, pero esto no tendrá efecto sobre él”, añadió.

Horas antes, en conversación con Fox News, el mandatario había señalado que Washington estaba “muy cerca” de cerrar un pacto con Teherán.

“Yo diría que un acuerdo se firmaría el lunes, martes o miércoles de esta próxima semana. Y ahora ocurre esto”, afirmó.

Trump también instó públicamente a Irán a volver a la mesa de negociación. “Ya dispararon sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y hagan un acuerdo”, sostuvo.