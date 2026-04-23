Chile Vamos reivindica que son el “sustento político” del gobierno de Kast y se tensiona la derecha

La tensión al interior de la derecha volvió a escalar en los últimos días, esta vez a partir de una disputa sobre quién sostiene políticamente al gobierno de José Antonio Kast .

El punto de partida fue una entrevista concedida hace algunas semanas por el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien afirmó que “el soporte político del gobierno está en Chile Vamos”, instalando una tesis que no tardó en generar incomodidad en otros sectores del oficialismo.

Si bien el origen de la controversia se ubica en esa declaración, en el oficialismo reconocen que los roces más persistentes se concentran entre Renovación Nacional (RN) y el Partido Republicano, en una convivencia que ha estado marcada por diferencias respecto del protagonismo y la conducción política del Ejecutivo.

En ese contexto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje -uno de los integrantes más controvertidos dentro del gabinete- optó por responder directamente al planteamiento. En el podcast Cómo te lo explico, emitido por La Tercera, el secretario de Estado fue tajante: “Con todo el cariño para Chile Vamos, este gobierno no descansa en Chile Vamos, por favor. En el Parlamento quizás, se requerirán sus votos”, afirmó, relativizando el peso político del bloque en la actual administración.

Pese al tono de sus declaraciones, Poduje matizó su postura al destacar el liderazgo del Mandatario. “Cuando una persona como él ha hecho esa pega, no solo, pero junto a su equipo, hay que darle el mérito”, sostuvo, agregando que no le gustaría que se produjera un desencuentro con Chile Vamos. Con todo, insistió en que Kast “absolutamente” habría ganado la elección presidencial incluso sin el respaldo de ese conglomerado .

Sus dichos no hicieron más que reavivar una disputa que ya venía incubándose. Desde RN, la presidenta del partido, Andrea Balladares, respondió este jueves en el programa Desde La Redacción de La Tercera, defendiendo el rol de su sector. “Yo creo que sí lo somos, tanto en los votos en el Congreso como en la experiencia política que hoy día podemos entregar y cooperar con el gobierno desde él”, enfatizó.

En esa línea, la senadora puso como ejemplo el trabajo de los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN) en las negociaciones del Plan de Reconstrucción Nacional, que ingresó esta semana al Congreso.

“Claramente es un reflejo de que Chile Vamos es importante y que la experiencia, la trayectoria y también la capacidad de armar un proceso político que alcance mayoría, se ve reflejada en estos dos ministros, que creo que han no solo puesto un sello dentro del gobierno, sino también que han logrado demostrar que tienen la experiencia suficiente para sacar adelante las cosas”, sostuvo.

Más duro fue el propio Cruz-Coke, quien elevó el tono frente a las declaraciones de Poduje. “Ninguna novedad, es un estilo bravucón propio de él, del cual ya fue víctima Schalper, Guillermo Ramírez, Hernán Larraín. Ahora lo es Chile Vamos. Sería bueno que se concentre en mostrar realizaciones y no en atacar a Chile Vamos, que ha sido un aliado leal, que tiene votos que no sobran en el Congreso y que ha tratado de poner sensatez en la discusión”, lanzó consultado por este medio.

En la misma línea, la diputada RN Ximena Ossandón restó dramatismo, pero no ocultó su molestia: “Poduje siendo Poduje. Que se dedique a lo que sabe hacer bien” , afirmó.

Desde el propio oficialismo, sin embargo, también han surgido voces que buscan descomprimir el conflicto y ampliar el foco de la discusión.

El diputado RN Francisco Orrego, cercano al mundo republicano, planteó que la discusión debe entenderse en el marco de una coalición más amplia. “Somos una gran coalición de gobierno, con partidos diversos, donde todos juegan un rol relevante en dar sustento político al gobierno de Kast. Acá ninguno se puede arrancar con los tarros. El Partido Republicano es igual de importante que Chile Vamos ”, sostuvo.

El parlamentario profundizó en esa idea, subrayando que, si bien no existe un pacto político formal, en la práctica sí hay una coalición. “El gobierno está integrado por personeros de Chile Vamos, Republicanos, Amarillos, Demócratas, Socialcristianos. Todos con un rol relevante. Lo que no somos es un pacto político. Pero de que somos una coalición, lo somos”, afirmó.

Una postura similar expresó la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien relativizó la controversia.