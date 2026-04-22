Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

En medio de las presentaciones de los candidatos a la Secretaría General de Naciones Unidas, el postulante argentino Rafael Grossi apuntó en contra de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, por no contar con el apoyo del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con el medio trasandino La Nación, el diplomático de ese país, que tiene el apoyo de la administración de Javier Milei, cuestionó que la chilena postule al mayor cargo del organismo multilateral nominada por Brasil y México.

14/11/2025 RUSSIA, KALININGRAD - NOVEMBER 15, 2025: International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi talks to journalists after a round of interagency consultations between Russia and IAEA POLITICA Europa Press/Contacto/Alexander Melikhov Europa Press/Contacto/Alexander

El dardo del argentino surgió luego que fuera consultado por el valor que tiene para su candidatura ser respaldado por su gobierno.

“Para mí es un orgullo. Yo soy argentino. No entiendo una persona que se presente bajo la bandera de otro país. No lo entiendo", dijo.

Al ser inquirido si se refería a la nominación Bachelet, respondió: "Yo no critico a nadie, pero no lo entiendo. No juzgo a nadie, pero yo soy, en uso de licencia, un miembro permanente, y muy orgulloso, del servicio exterior de la Argentina".

Y luego señaló: “¿Cómo me voy a ir a buscar una bandera? Al contrario, soy un agradecido. Y le agradezco al Presidente que me haya presentado porque, como ustedes saben, él es escéptico de las Naciones Unidas. Y he tenido conversaciones muy profundas con él sobre la ONU, por qué yo quería ser candidato. A él le gustan las discusiones conceptuales. Traté de explicarle que justamente tiene esta naturaleza el organismo, que tiene que cambiar y que es posible cambiarlo".

En la conversación con el citado medio, Grossi también fue requerido sobre la postura de sectores que reclaman que es momento de que la ONU sea conducida por una mujer y si cree que eso puede perjudicar sus opciones.

“Creo que ese es un tema que ha ido perdiendo prioridad. No es que el tema de la igualdad de género no sea importante. No me malentiendan. A lo que voy es que hay un convencimiento de que no es un momento para actos simbólicos. De lo que se trata es de elegir la mejor persona, hombre o mujer", retrucó.

Tanto Grossi como Bachelet defendieron ayer martes -en Nueva York- ante los 193 estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas sus candidatura a la Secretaría General del organismo multilateral.

Este miércoles, en tanto, se desarrollaron las presentaciones del expresidente de Senegal, Macky Sall, y de la actual secretaria general de UN Trade and Development (UNCTAD), la costarricense Rebeca Grynspan.