Etiopía domina el Maratón de Río de Janeiro y Mulu Demissie rompe el récord de la prueba

El Maratón de Río de Janeiro cerró con broche de oro su edición de 2026. El festival de atletismo más importante de Latinoamerica completó una histórica jornada en su categoría femenina, que fue dominada por las etíopes. Siete atletas lograron batir el récord de la prueba. La ganadora fue Gadise Mulu Demissie, 54° del ranking mundial, quien instaló un nuevo mejor registro con un tiempo de 2h25min47.

Fue seguida por otras cinco etíopes, que hegemonizaron los primeros lugares en la Cidade Maravilhosa. Tirfi Tsegaye, (2h26min03), Azemera Abrha Gdey (2h26min20), Affera Godfay Berha (2h26min37), Zinash Debebe (2h26min55) y Ayinadis Teshome Birle (2h27min43) la escoltaron.

Estas últimas dos eran dos de las favoritas al ser la actual monarca de la competencia y la 90° del escalafón mundial, respectivamente.

El rendimiento de Mulu fue tan sorprendente que se quedó a apenas tres segundos del campeón masculino. Así, se hizo con el con un premio de US$ 60 mil (más de 55 millones de pesos), además del bono extra recibido por lograr batir un récord de US$ 15 mil (13,7 millones de pesos).

Mientras que el resto del podio recibió 25 mil y 15 mil dólares, respectivamente. En tanto, quienes también terminaron entre los primeros lugares completaron el cuantioso monto del certamen. El total del premio monetario asciendió a los US$ 270 mil (más de 241 millones de pesos), el mayor de toda Latinoamérica.