Brasil se queda lejos de romper la hegemonía africana y el etíope Tsegaye Getachew se corona en el Maratón de Río de Janeiro

El Maratón de Río de Janeiro se apoderó de las calles cariocas. La Cidade Maravilhosa se transformó en el epicentro continental del atletismo con el evento más importante de Latinoamérica de la disciplina. Finalmente, la hegemonía africana continuó y el campeón fue el etíope Tsegaye Getachew, 14° del ranking mundial, con un tiempo de 2h10′22.

Eso sí, el podio no fue absolutamente africano. Lo completaron el también etíope Antenyaehu Dagnachew Yisma, con un crono de 2:10′24; y el estadounidense Daniel Mesfun Teklebrhan, con 2h10′45.

Una apretada definición

Fue el broche de oro de un fin de semana histórico para el Maratón de Río de Janeiro, que recibió a 70 mil atletas para disputar las diferentes categorías. Este domingo, se disputaron los 42K con casi 18 mil corredores.

La previa estuvo marcada por un show de drones que encendieron la madrugada carioca. A la oscuridad se le sumó un agradable clima de unos 12°C, algo frío para lo que está acostumbrada la ciudad, pero perfecto para la competencia. Fue la segunda temperatura registrada más baja del año.

Cinco minutos antes del horario oficial de la largada, se dio inició a la competencia para atletas PCD, es decir, personas en silla de ruedas. En tanto, a las 5:30 horas comenzó oficialmente la prueba con la salida de los atletas de élite.

Todo comenzó en Praia da Reserva en Barra de Tijuca. El recorrido abarcó las playas más icónicas de la ciudad: Sao Conrado, Leblon, Ipanema y Copacabana para finalizar en la zona de Aterro d Flamengo. Entre medio se paralizaron las principales arterias de la ciudad carioca, que contó con decenas de miles de personas que apoyaron a los atletas a lo largo de los 42,195 kilómetros del circuito.

Todo ello ocurrió mientras de fondo se encontraban las principales postales de Río de Janeiro: el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la Bahía de Guanabara, entre otros componentes de una vista realmente privilegiada para una de las carreras más hermosas del mundo, donde la playa, el mar y la vegetación realizan una simbiosis natural que define el encanto de la Cidade Maravilhosa. Se desarrolla un paisaje realmente único.

Poco a poco comenzó a amanecer. La luz fue apareciendo por el mar, contrastando con los coloridos uniformes fluorescentes de los participantes.

Finalmente, Getachew se coronaría en una apretada definición ante Dagnachew y Mesfun. Más atrás los siguieron el marroquí Mustapha Houdadi (2h10′51) y el keniano Victor Kipchirchir (2h11′02).

El vencedor se hizo con un premio de US$ 60 mil (más de 55 millones de pesos), mientras que el resto del podio recibió 25 mil y 15 mil dólares, respectivamente. En tanto, quienes también terminaron entre los primeros lugares completaron el cuantioso monto del certamen. El total del premio monetario asciendió a los US$ 270 mil (más de 241 millones de pesos), el mayor de toda Latinoamérica.