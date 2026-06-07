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    ¿Llega al Mundial? Los detalles de la lesión de Julio Enciso, la estrella que desata la preocupación en Paraguay

    El delantero del combinado guaraní sufrió una compleja dolencia muscular en el amistoso frente a Nicaragua, poniendo en duda su presencia para los primeros partidos de la Copa del Mundo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Las alarmas se encienden en la selección de Paraguay, a solo días del inicio del Mundial 2026. La albirroja debuta el próximo viernes 12 de junio, frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones en la cita planetaria. Sin embargo, lo hará sin una de sus mayores figuras, ya que Julio Enciso se lesionó y desató la preocupación del entrenador Gustavo Alfaro.

    En el partido de despedida rumbo a la Copa del Mundo, el combinado guaraní no contaba con que iba a perder a una de sus máximas estrellas. Era todo celebración en el duelo amistoso frente a la discreta selección de Nicaragua. No obstante, de un momento a otro el temor se instaló cuando el delantero del Racing de Estrasburgo se lanzó al suelo, pidió el cambio y rompió en llanto.

    Enciso automáticamente supo que se trataba de una lesión de consideración, por lo que no pudo evitar las lágrimas al estar consciente de la proximidad con el Mundial. Y lo cierto es que tenía razón. Según los estudios médicos, sufrió una rotura fibrilar muscular en el muslo derecho. La dolencia supone una recuperación entre 14 y 20 días, es decir, llegaría con lo justo al torneo a disputarse en Norteamérica.

    El complejo diagnóstico indica que el exjugador del Brighton está absolutamente descartado para el duelo ante los estadounidenses y, de pasada, para la segunda fecha contra Turquía. Incluso, los plazos lo dejan al borde de la ausencia de cara a la jornada final del Grupo D frente a Australia, pero se aferra a la rehabilitación junto al cuerpo médico.

    Por este motivo, el futbolista paraguayo manifestó sus deseos de seguir integrando la nómina para el certamen mundialista a través de un emotivo posteo en sus redes sociales. “No voy a negar que son momentos difíciles y que uno sueña con estar siempre dentro de una cancha haciendo lo que más ama. Pero también entiendo que hay situaciones que escapan de nuestras manos y que por algo pasan las cosas. Tengo tranquilidad de saber que he trabajado con responsabilidad, dedicación y amor por esta profesión“, partió diciendo.

    “Quiero dedicar unas palabras a mi abuelo. Sé que desde el cielo me acompaña en cada paso que doy. Mi sueño era llegar a un mundial y poder dedicarselo, ese momento sigue más vivo que nunca. Es una ilusión que llevo en el alma y que voy a luchar cada día para hacerla realidad”, complementó.

    Tras estas declaraciones, en Paraguay esperan que Enciso se suba al avión rumbo a Estados Unidos y forme parte de la lista de 26 convocados. Alfaro lo tiene más que considerado, sobre todo si llegan a avanzar a la ronda de dieciseisavos.

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