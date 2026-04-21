Rafael Mariano Grossi dice que la reforma a Naciones Unidas es buena y que se debía

El diplomático argentino Rafael Grossi presentó este martes su candidatura a secretario general de la Organización de las Naciones Unidas con un diagnóstico sobre el momento que atraviesa el organismo en el que abordó la reforma a la organización internacional y la tensión, fragmentación y polarización que se vive en el mundo.

“La historia nunca es lineal o sujeta a una interpretación, esta selección es quizás uno de los más consecuentes que tendremos, las razones por las que creo que es así. La primera es que estamos aquí todos los días, nos vemos días y se ve reflejado constantemente en sus declaraciones hechas bajo este techo o en la prensa o donde sea que las palabras Naciones Unidas sean pronunciadas. Es el mundo de fragmentación, de tensión, polarización y demás. No quiero agotar su paciencia con eso porque ustedes lo saben y creo que en esto todos están de acuerdo que estamos viendo un momento único, que todos como una comunidad humana tenemos que enfrentar”, dijo en su discurso.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, habla con los medios de comunicación mientras una misión del OIEA se prepara para visitar la central nuclear de Zaporiyia, en Zaporiyia, Ucrania, el 1 de septiembre de 2022. Foto: Archivo Andriy Andriyenko

“El segundo factor, trae a casa esta idea que tengo que este proceso de selección es tan consecuente y esto porque estamos en un momento que hay enormes dudas sobre nuestra institución, hay enormes dudas sobre el valor agregado de Naciones Unidas en resolver algunos de estos problemas, la eficiencia al hacer eso y la capacidad en hacer eso. Cinismo, frustración, tristeza”, añadió.

“Y nosotros como personas que trabajamos por la paz y creemos en las organizaciones multilaterales, tenemos que reconocer que este es el caso, pero la tendencia no es buena, que la dirección en que la ONU se dirige no es hacia dónde nos gustaría ver y por eso al escoger a la persona que trabajará con ustedes, con los estados miembros, es en este momento tan importante”, indicó.

El diplomático se refirió al debate sobre cambios al interior al organismo internacional. “Hay esta idea de la reforma y cada uno parece más reformista que el otro. Eso es bueno, solo que hace dos años la discusión no estaba ocurriendo. Y creo que ustedes recuerdan que en el Pacto para el Futuro la palabra reforma solo estaba tres veces y nunca estuvo aplicada a la ONU, o al Consejo de Seguridad. No es en la forma que lo vemos ahora. Esto es bueno, tenemos que reconocer que esto se debía”, sostuvo.

“Alabo al secretario general por haber tomado la decisión de lanzar UN80, sabemos que es una instantánea (en lugar de ) un plan para el futuro. Muchas de las cosas que nos gustaría ver aún se debaten, no estamos en el mismo lugar en número de cosas. Es un largo camino por recorrer”, indicó.

Además dijo que “en un mundo donde la guerra prevalece y ha regresado con furia a la UE y otros lugares, así como a África, Sudamérica y el Caribe, ningún continente está exento del regreso de la guerra. Esto explica que muchos se pregunten: ‘¿Dónde se encuentra la ONU?”

Al ser consultado por Egipto, sobre las medidas que tomará si asume para restaurar la primacía del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y el desarme, señaló que el TNP es parte de su vida. “Es aún más importante en la agenda internacional. Espero colaborar en este asunto”, dijo.

Irán señaló que ve a la ONU como un guardián de la Carta de Naciones Unidas y le preguntó sobre los ataques de Israel y Estados Unidos a su país y si de ser elegido tendrá una posición explícita si se viola la Carta de Naciones Unidas. Si defenderá en la práctica no solo con palabras el derecho igualitario de todos los estados soberanos.

“Espero ser un secretario general que no solo tome posiciones, sino que también actúe y que sea parte de las soluciones a los problemas que traten con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, respondió.

Lituania preguntó si la ONU está adecuada para hacer frente a las amenazas híbridas.

“La naturaleza de un conflicto como tal está evolucionando con el uso de tecnologías, con operaciones de actores no estatales, con también factores externos que no enmarcan dentro de la forma tradicional de entender el conflicto. Algunos de lo que estamos viendo, se ha visto en las recientes discusiones de las operaciones de paz y en la habilidad de tener la tecnología necesaria. No veo a la ONU totalmente no preparada para eso, estoy de acuerdo en que es un área en que tenemos que reforzar nuestro trabajo”, indicó.