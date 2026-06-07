RN pide al Servel fiscalizar eventual uso de recursos públicos en volante del PS contra Kast

La Bancada de Diputados de Renovación Nacional solicitó al Servicio Electoral (Servel) fiscalizar el eventual uso de recursos públicos en una propaganda impresa del Partido Socialista contra el Presidente José Antonio Kast.

El oficio, firmado por los diputados Diego Schalper y Eduardo Durán, fue dirigido al presidente del Consejo Directivo del Servel y apunta a verificar el correcto empleo de los recursos fiscales destinados al funcionamiento de los partidos políticos.

La solicitud surge luego de la difusión de un volante socialista contra el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, iniciativa que actualmente se tramita en el Congreso.

En el material cuestionado aparece una imagen modificada del Mandatario, con una nariz alargada, acompañada de la frase “Kast miente”. También se lee: “El PS te defiende de la mega reforma”.

RN pide al Servel fiscalizar eventual uso de recursos públicos en volante del PS contra Kast

Desde RN señalaron que la crítica política es legítima en democracia, pero advirtieron que ello no habilita a que recursos provenientes del erario fiscal puedan financiar material que, a su juicio, denosta la figura presidencial, deteriora el debate público y afecta el clima de diálogo en la tramitación legislativa.

El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, cuestionó la publicación y apuntó al clima político en torno a la discusión del proyecto.

“Me parece que el afiche del PS es una pésima señal. Cuando se dice que se va a ‘enrarecer el clima’ y ‘perjudicar el diálogo’, uno supone otra actitud. Con esto, esa línea argumental ha quedado desahuciada. Salvo mínimas excepciones, toda la oposición está en modo obstrucción”, sostuvo.

RN pide al Servel fiscalizar eventual uso de recursos públicos en volante del PS contra Kast. En la imagen, Diego Schalper.

En tanto, el subjefe de bancada, Eduardo Durán, afirmó que corresponde despejar si la elaboración o difusión de la propaganda fue financiada con recursos públicos.

“Más allá de las diferencias políticas legítimas que puedan existir, resulta preocupante que un partido político utilice su estructura para difundir mensajes que no contribuyen al debate democrático ni al necesario clima de entendimiento que el país requiere”, señaló.

Durán agregó que “lo que corresponde es que el Servel determine con total claridad si para la elaboración y difusión de este material se utilizaron recursos financiados por todos los chilenos”.

“La ciudadanía tiene derecho a saber que los fondos públicos destinados al funcionamiento de los partidos se ocupan conforme a la ley y para fortalecer la democracia, no para promover campañas de descalificación política”, añadió.

RN pide al Servel fiscalizar eventual uso de recursos públicos en volante del PS contra Kast

Solicitud al Servel

En el oficio, los parlamentarios recuerdan que la Ley N°18.603 contempla aportes públicos a los partidos políticos para permitir su existencia, funcionamiento y actividades propias de la vida democrática.

Sin embargo, advierten que dichos recursos deben emplearse bajo criterios de transparencia, juridicidad y probidad, y que su utilización está sometida a la fiscalización del Servel.

En esa línea, los diputados pidieron al organismo revisar si la propaganda difundida por el Partido Socialista fue financiada, rendida o pretende ser imputada con cargo a la subvención pública que reciben los partidos políticos.

Finalmente, solicitaron que, si se constata aquello, el Servel instruya que dicho gasto no pueda ser aceptado como gasto de funcionamiento partidario, por no ajustarse —a juicio de RN— a los fines que justifican el financiamiento fiscal de las colectividades políticas.