Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

Después de medio año de investigación, el cantante estadounidense D4vd —David Anthony Burke (21)— fue acusado de haber asesinado a Celeste Rivas Hernández , una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en el maletero del vehículo del artista en septiembre de 2025.

La fiscal a cargo del caso confirmó que el cantante se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado que lo haría elegible para la pena de muerte.

El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en un estado avanzado de descomposición. Y ahora, en medio del juicio que ya está avanzando después de varios meses, el informe forense fue liberado, y se dieron a conocer más detalles sobre las circunstancias en que se produjo el homicidio .

Advertencia: los detalles descritos a continuación son sensibles.

Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

La causa de muerte de Celeste Rivas Hernández, en el caso de D4vd

Según el informe de 26 páginas, la adolescente Celeste Rivas fue asesinada por “múltiples heridas penetrantes” . Una en el abdomen derecho que perforó su hígado, y otra en el tórax izquierdo.

Además, hubo un desmembramiento de sus extremidades superiores e inferiores.

Todas las lesiones fueron causadas por objetos. Cuando el cuerpo fue revisado, presentaba “graves cambios post mortem” por el tiempo que pasó desde su muerte. Por tanto, lograron identificar que se trataba de la niña gracias a “la comparación de radiografías dentales”.

Los forenses no lograron identificar la fecha y lugar en que se produjo el ataque. Pero también revelaron que el cuerpo fue encontrado dentro de “una bolsa para cadáveres grande, negra, con cremallera y asas”.

Ante la revelación, Patrick Steinfeld, abogado de la familia de la adolescente aseguró que su familia está “absolutamente devastada” por la muerte “horrible y espantosa” de Celeste, según documentó The New York Times.

“Estos hallazgos han causado un profundo dolor emocional a la familia”.

La causa de muerte tardó más de medio año en revelarse, pues había una discrepancia entre la policía y la oficina del médico forense para publicar la información: la policía decía que necesitaban que se mantuviera en secreto para garantizar que los detectives encontraran información importante sobre la muerte de la adolescente, antes que los medios de comunicación y el público.

Sin embargo, el pasado lunes 20 de abril, en la comparecencia de D4vd ante el juez, se ordenó la publicación del informe.

“Tras varios meses, me complace que esta información pueda finalmente hacerse pública, no solo para el público sino también para la afligida familia que sufre esta pérdida”, dijo el Dr. Odey Ukpo, forense a cargo del caso, en un comunicado. “Es inconcebible que hayan tenido que esperar tanto tiempo para saber qué le ocurrió a su hija”.

Los cargos que se le acusan a D4vd

La fiscalía de Los Ángeles acusó a Burke de tres cargos: asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

Según los fiscales, el cantante mantuvo tres o más actos de “conducta sexual sustancial” con Celeste Rivas entre el 7 de septiembre de 2023 y el 7 de septiembre de 2024, fechas en la que la adolescente tenía solo 13 años.

Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

Además, el 23 de abril de 2025, la niña habría llegado a la casa de D4vd en Hollywood Hills después de haber sido invitada por él y, desde entonces, “no se volvió a saber de ella”. La mutilación de sus restos habría sucedido el 5 de mayo, según la denuncia.

El fiscal a cargo declaró que después de que el artista abusara sexualmente de Celeste, ella “amenazó con revelar su conducta criminal y arruinar su carrera musical”. Este habría sido el motivo por el que decidió asesinarla.

Ante ello, el cantante se declaró inocente y sus abogados aseguraron que harán todo lo posible para demostrarlo.

Según explicaron desde el NYT, D4vd podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.