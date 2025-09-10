Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Un macabro descubrimiento está siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles. El lunes 8 de septiembre, los trabajadores de un depósito de remolque de vehículos alertaron a las autoridades que un olor fétido provenía de uno de los autos.

El vehículo eléctrico en cuestión, marca Tesla, se encontraba en el recinto después de haber sido hallado abandonado en Hollywood Hills, un distrito en California.

Tras la llamada, la policía llegó al lugar, registró el auto y encontró un cuerpo en descomposición , envuelto en plástico, en la maletera.

También reconocieron que el vehículo está registrado a nombre de D4vd , un artista estadounidense que forma parte de la parrilla del próximo Lollapalooza en Chile.

La investigación de D4vd tras el hallazgo de un cuerpo en su auto

David Anthony Burke, el nombre real del artista D4vd, es el propietario del Tesla en el que hallaron el cuerpo en descomposición de una mujer, cuya identidad no ha sido revelada hasta ahora . Esto, porque los restos no estarían intactos.

De acuerdo a los medios locales, el vehículo había estado en el lote de autos incautados durante varios días.

Mientras tanto, el cantante emergente está de gira mundial. No obstante, un portavoz del cantante le dijo a NBC News que D4vd “ha sido informado sobre lo sucedido y, aunque todavía está de gira, está cooperando plenamente con las autoridades”.

Al menos hasta el martes 9 de septiembre, el caso se está investigado por posible homicidio, según la policía de LA.

Quién es D4vd

David Burke, mejor conocido como D4vd, es un artista estadounidense emergente que se hizo popular después de que dos de sus canciones se viralizaran en la plataforma TikTok . Allí, ganó 3.6 millones de seguidores rápidamente.

Romantic Homicide es uno de sus temas más escuchados.

Este 2025, el artista estuvo en Coachella. También fue el artista que abrió el concierto para SZA en 2023, y recientemente sacó una canción con Hyunjin, una estrella de K-Pop.

Actualmente se encuentra en una gira mundial bautizada como Withered: está recorriendo Estados Unidos, para después moverse a Europa.