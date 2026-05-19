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    Cómo tus ojos pueden revelar tu riesgo de osteoporosis, según un estudio

    Un estudio que analizó datos de casi 46 mil personas en Singapur y el Reino Unido halló una asociación entre la salud ocular y el riesgo de desarrollar osteoporosis.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo tus ojos pueden revelar tu riesgo de osteoporosis, según un estudio. Foto: Pexels

    Los ojos no solo reflejan emociones o cansancio. También podrían ofrecer pistas sobre la salud de nuestros huesos.

    Así lo sugiere un nuevo estudio internacional publicado en PLOS Digital Health, que encontró una asociación entre el envejecimiento de la retina y el riesgo de desarrollar osteoporosis.

    Cómo tus ojos pueden revelar tu riesgo de osteoporosis, según un estudio

    ¿Qué es la osteoporosis?

    La osteoporosis es una pérdida “silenciosa” de densidad mineral ósea que afecta a casi el 20% de la población mundial.

    Es más común en mujeres posmenopáusicas y adultos mayores, y debilita progresivamente los huesos, aumentando el riesgo de fracturas potencialmente graves.

    El problema es que muchas veces se diagnostica tarde, tras una fractura, ya que las densitometrías óseas no siempre se indican de forma preventiva.

    Cómo tus ojos pueden revelar tu riesgo de osteoporosis, según un estudio. Foto: Pexels

    En este contexto, investigadores del Instituto de Investigación Oftalmológica de Singapur plantean que una simple fotografía de la retina podría convertirse en una herramienta accesible y no invasiva para anticipar esta enfermedad.

    La retina como señal de envejecimiento

    La retina, la capa más interna del ojo, es una extensión directa del sistema nervioso central y uno de los pocos lugares del cuerpo donde pueden observarse nervios, vasos sanguíneos y marcadores inflamatorios sin necesidad de procedimientos invasivos.

    Estudios poblacionales realizados en Singapur, con cerca de 2.000 adultos, y en el Reino Unido, utilizando datos de casi 44.000 participantes del Biobanco del Reino Unido, encontraron un patrón consistente entre la retina y la osteoporosis.

    Cuanto más envejecida parecía la retina de una persona, menor era su densidad mineral ósea y mayor su probabilidad de desarrollar osteoporosis con el tiempo.

    Para medir este envejecimiento ocular, el equipo liderado por el oftalmólogo Qingsheng Peng desarrolló un modelo de inteligencia artificial llamado RetiAGE.

    Este sistema de aprendizaje fue entrenado con cerca de 130.000 imágenes retinianas de más de 40.000 participantes de un estudio de salud en Corea del Sur.

    Posteriormente, el modelo se aplicó a las poblaciones de Singapur y el Reino Unido para estimar el riesgo a 10 años de recibir un diagnóstico de osteoporosis o sufrir una fractura.

    Los resultados mostraron que por cada aumento de una desviación estándar en la puntuación RetiAGE, el riesgo de osteoporosis aumentaba un 12% en el conjunto de datos británico.

    Esto incluso tras considerar factores como edad, sexo, índice de masa corporal, actividad física, tabaquismo y salud cardiovascular.

    Aunque las mujeres presentan mayor prevalencia de osteoporosis, la asociación entre envejecimiento retinal y riesgo óseo fue más fuerte en hombres dentro del grupo británico.

    Cada aumento equivalente en RetiAGE se vinculó con un 25% más de riesgo en los hombres.

    Cómo tus ojos pueden revelar tu riesgo de osteoporosis, según un estudio. Foto: Pexels

    ¿Por qué existe esta relación?

    Los investigadores plantean varias hipótesis. Ojos y huesos comparten factores de riesgo y protección: actividad física, alimentación equilibrada y exposición adecuada a la luz solar benefician a ambos.

    Además, podrían existir mecanismos genéticos y procesos biológicos comunes, como la inflamación o alteraciones vasculares, que afectan simultáneamente a distintos órganos.

    La hipertensión, por ejemplo, está asociada tanto a problemas oculares como a menor renovación ósea.

    Ningún sistema del cuerpo funciona de manera aislada, y la retina podría estar reflejando procesos de envejecimiento más amplios.

    Los autores concluyen que las fotografías retinianas estándar, un examen relativamente simple y de bajo costo, podrían ayudar a identificar casos de osteoporosis en fase preclínica.

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