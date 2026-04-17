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    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Fue detenido el jueves por la tarde en Hollywood y trasladado esa misma noche a una cárcel de Los Ángeles, donde permanece sin derecho a fianza.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    El cantante estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, fue arrestado este jueves en Los Ángeles en el marco de una investigación por el hallazgo de un cuerpo en un auto registrado a su nombre.

    Así lo informó The New York Times, medio que ha seguido el caso desde sus primeras etapas.

    Según la policía de Los Ángeles, Burke, de 21 años, fue detenido en Hollywood alrededor de las 16:30 horas.

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Registros penitenciarios indican que ingresó a prisión esa misma noche y permanece detenido sin derecho a fianza, mientras las autoridades preparan la presentación del caso ante la fiscalía, prevista para los próximos días.

    Hasta ahora, no ha sido formalmente acusado de ningún delito.

    Lo que se sabe del caso

    El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando un Tesla vinculado al artista fue remolcado a un depósito municipal tras permanecer estacionado durante semanas en la vía pública sin ser reportado como robado.

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Días después, trabajadores alertaron sobre un olor extraño proveniente del vehículo.

    En su interior, las autoridades encontraron restos humanos que posteriormente fueron identificados como los de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 13 años reportada como desaparecida en 2024.

    El hallazgo ocurrió un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 15.

    Desde entonces, la investigación ha estado marcada por la escasez de información oficial.

    Durante meses, las autoridades evitaron confirmar si existía responsabilidad penal, en parte porque la causa de muerte no ha sido revelada públicamente.

    De hecho, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles indicó que no podía divulgar detalles del caso debido a una orden judicial que impuso una “retención de seguridad”, lo que ha limitado el acceso a información clave.

    En paralelo, el caso generó una intensa cobertura mediática y una ola de especulaciones en internet.

    Reportes de medios locales y plataformas digitales sugirieron múltiples teorías, algunas de las cuales fueron desmentidas por la propia policía.

    “El cuerpo de Celeste no estaba congelado (…) todo el asunto de que estuviera congelada no tiene sentido”, afirmó el capitán Scot Williams en respuesta a versiones difundidas en medios sensacionalistas.

    Pese a la presión pública, las autoridades mantuvieron su hermetismo.

    Solo confirmaron que contaban con pruebas que situaban a Burke en la zona de Santa Bárbara en algún momento de la primavera de 2025, aunque no explicaron la relevancia de ese viaje en la investigación.

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    ¿Qué dice la defensa?

    Los abogados del cantante, en tanto, han insistido en su inocencia.

    En un comunicado citado por The New York Times, aseguraron: “Las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”.

    Añadieron además que “defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

    El caso ha captado la atención pública no solo por su gravedad, sino también por el perfil del involucrado.

    D4vd es una figura emergente en la música, con millones de seguidores y un rápido ascenso en la industria, que incluyó el lanzamiento de su álbum debut con una gran discográfica y su participación como telonero en la gira de la cantante SZA.

    Por ahora, el proceso sigue en etapa preliminar y serán los fiscales quienes determinen si existen pruebas suficientes para presentar cargos formales.

    Lee también:

    Más sobre:D4vdArrestoInvestigaciónCasoPolicialCadáverAutoMúsicaCantanteArtistaCelebridadesHollywoodLos ÁngelesEstados UnidosTendencias

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