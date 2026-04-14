Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará este martes en Argentina, luego de que el proceso anterior fuera anulado en medio de un escándalo judicial que indignó al país.

Según detalló el diario El País, la causa busca determinar la responsabilidad penal de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por el fallecimiento del astro argentino en 2020.

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¿Por qué se suspendió el primer juicio?

El juicio original, iniciado en 2025, había avanzado significativamente: se realizaron más de 20 audiencias y declararon 44 testigos.

Sin embargo, todo fue declarado nulo tras revelarse que una de las juezas, Julieta Makintach, participaba en secreto en la grabación de una serie documental sobre el caso sin el consentimiento de las partes involucradas.

La situación generó duras críticas, calificada incluso como un “bochorno mundial”, y derivó en su destitución e inhabilitación de por vida para ejercer cargos judiciales.

Como consecuencia, el proceso debe comenzar desde cero. Esto implica que todas las pruebas, testimonios y alegatos deberán volver a presentarse como si nunca hubieran sido expuestos ante la justicia.

Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina. FOTO: JONATHAN TELLES/AGENCIAUNO JAM MEDIA 2018

El nuevo juicio por Maradona

El nuevo juicio se llevará a cabo en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, bajo la supervisión del Tribunal Oral en lo Criminal 7.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana y se espera que declaren cerca de un centenar de testigos , entre familiares, amigos, médicos y funcionarios policiales.

Los acusados son cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo que formaban parte del equipo que atendía a Maradona durante sus últimos días.

La fiscalía sostiene que su accionar fue “inadecuado, deficiente y temerario”, y que dejaron al exentrenador argentino en una situación de abandono que habría contribuido a su muerte.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, mientras se encontraba en internación domiciliaria tras someterse a una cirugía por un hematoma subdural .

La autopsia determinó que murió por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, en un contexto de múltiples enfermedades preexistentes, entre ellas problemas cardíacos, renales, cirrosis, deterioro neurológico y adicciones.

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El detalle de los imputados

Entre los siete acusados, la mayor responsabilidad recae sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes integraban el círculo médico más cercano de Diego Maradona en sus últimos meses.

Luque, quien lo operó por un hematoma subdural semanas antes de su muerte, es apuntado por haber recomendado la internación domiciliaria sin garantizar las condiciones necesarias para su recuperación .

Según la fiscalía, habría incumplido sus deberes de cuidado, desestimando síntomas clave y sin haber realizado controles adecuados.

Por su parte, Cosachov es acusada de haber administrado medicación contraindicada para el estado de salud del exfutbolista , además de no supervisarlo de forma directa.

También se le imputa no haber reanimado personalmente al exfutbolista, pese a ser la única médica presente cuando Maradona fue encontrado inconsciente.

El psicólogo Carlos Díaz enfrenta cargos por no haber impulsado una internación en un centro médico acorde a la gravedad del paciente y por, presuntamente, haber ocultado información relevante a la familia sobre el verdadero estado de salud de Maradona.

En tanto, el enfermero Ricardo Almirón es acusado de no cumplir con los protocolos establecidos, especialmente en el registro de la evolución médica del paciente.

A él se suman los médicos Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, junto al coordinador de enfermería Mariano Perroni, quienes tenían roles de supervisión y son apuntados por no haber garantizado un seguimiento adecuado ni condiciones mínimas de atención.