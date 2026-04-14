SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    A más de cinco años de la muerte del campeón del mundo, la justicia argentina busca determinar si el equipo médico que lo atendía tuvo responsabilidad penal en su fallecimiento.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará este martes en Argentina, luego de que el proceso anterior fuera anulado en medio de un escándalo judicial que indignó al país.

    Según detalló el diario El País, la causa busca determinar la responsabilidad penal de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por el fallecimiento del astro argentino en 2020.

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

    ¿Por qué se suspendió el primer juicio?

    El juicio original, iniciado en 2025, había avanzado significativamente: se realizaron más de 20 audiencias y declararon 44 testigos.

    Sin embargo, todo fue declarado nulo tras revelarse que una de las juezas, Julieta Makintach, participaba en secreto en la grabación de una serie documental sobre el caso sin el consentimiento de las partes involucradas.

    La situación generó duras críticas, calificada incluso como un “bochorno mundial”, y derivó en su destitución e inhabilitación de por vida para ejercer cargos judiciales.

    Como consecuencia, el proceso debe comenzar desde cero. Esto implica que todas las pruebas, testimonios y alegatos deberán volver a presentarse como si nunca hubieran sido expuestos ante la justicia.

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina. FOTO: JONATHAN TELLES/AGENCIAUNO JAM MEDIA 2018

    El nuevo juicio por Maradona

    El nuevo juicio se llevará a cabo en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, bajo la supervisión del Tribunal Oral en lo Criminal 7.

    Las audiencias se realizarán dos veces por semana y se espera que declaren cerca de un centenar de testigos, entre familiares, amigos, médicos y funcionarios policiales.

    Los acusados son cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo que formaban parte del equipo que atendía a Maradona durante sus últimos días.

    La fiscalía sostiene que su accionar fue “inadecuado, deficiente y temerario”, y que dejaron al exentrenador argentino en una situación de abandono que habría contribuido a su muerte.

    Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, mientras se encontraba en internación domiciliaria tras someterse a una cirugía por un hematoma subdural.

    La autopsia determinó que murió por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, en un contexto de múltiples enfermedades preexistentes, entre ellas problemas cardíacos, renales, cirrosis, deterioro neurológico y adicciones.

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina AFP or licensors

    El detalle de los imputados

    Entre los siete acusados, la mayor responsabilidad recae sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes integraban el círculo médico más cercano de Diego Maradona en sus últimos meses.

    Luque, quien lo operó por un hematoma subdural semanas antes de su muerte, es apuntado por haber recomendado la internación domiciliaria sin garantizar las condiciones necesarias para su recuperación.

    Según la fiscalía, habría incumplido sus deberes de cuidado, desestimando síntomas clave y sin haber realizado controles adecuados.

    Por su parte, Cosachov es acusada de haber administrado medicación contraindicada para el estado de salud del exfutbolista, además de no supervisarlo de forma directa.

    También se le imputa no haber reanimado personalmente al exfutbolista, pese a ser la única médica presente cuando Maradona fue encontrado inconsciente.

    El psicólogo Carlos Díaz enfrenta cargos por no haber impulsado una internación en un centro médico acorde a la gravedad del paciente y por, presuntamente, haber ocultado información relevante a la familia sobre el verdadero estado de salud de Maradona.

    En tanto, el enfermero Ricardo Almirón es acusado de no cumplir con los protocolos establecidos, especialmente en el registro de la evolución médica del paciente.

    A él se suman los médicos Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, junto al coordinador de enfermería Mariano Perroni, quienes tenían roles de supervisión y son apuntados por no haber garantizado un seguimiento adecuado ni condiciones mínimas de atención.

    Todos ellos enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual. Las penas, en caso de ser hallados culpables, van desde los 8 hasta los 25 años de prisión.

    Lee también:

    Más sobre:Diego MaradonaArgentinaJuicioFútbolDeportesMuerteInvestigaciónMaradonaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    2.
    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    3.
    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    4.
    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    5.
    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros
    Chile

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”
    Negocios

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    La deuda que estamos acumulando gracias a la IA

    Comité de Ministros aprueba proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina
    Tendencias

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon
    El Deportivo

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon

    Los descargos de Emiliano Endrizzi tras el grito de “bomba” en un avión

    Tras su peor racha en el equipo andaluz: Betis saca la voz para fijar su postura sobre el futuro de Manuel Pellegrini

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana
    Cultura y entretención

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    Gloria Benavides corona siete décadas de trayectoria con el premio Figura Fundamental de la Música Chilena

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein
    Mundo

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

    Tras el ataque de Trump, el Papa honra a santo argelino que denunció las guerras: “Dios no está con los prepotentes ni los soberbios”

    Macron pide a Trump y Pezeshkian retomar las negociaciones iniciadas en Islamabad y evitar una nueva escalada

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición