Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

La francesa Marie-Thérèse Ross-Mahé y el estadounidense Bill Ross se conocieron cuando eran jóvenes, en la década de 1950. Ella era secretaria, y él un soldado del ejército de Estados Unidos que, en ese entonces, fue destinado a una base de la OTAN en Francia.

En 1966, Bill tuvo que regresar a su país. Entonces hicieron vidas separadas: conocieron a otras personas, se casaron y hasta formaron familia.

Pero hace un par de años, cuando ambos quedaron viudos y estaban en sus 80, decidieron reencontrarse: después de varias visitas y una relación a distancia, la francesa decidió mudarse a Alabama, EE.UU., para casarse con él, en abril de 2025.

Lo que parecía una historia de amor legendaria, terminó en tragedia. En enero de 2026, Ross falleció inesperadamente, por causas naturales.

Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven Tendencias / La Tercera

La mujer decidió quedarse en el país para resolver su situación migratoria y, además, porque entró en una batalla por la herencia de su difunto esposo con sus dos hijos.

Todo empeoró cuando, en un día impensado de abril, un grupo de agentes de inmigración de ICE irrumpió a su casa violentamente y la arrestó . Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse la ropa de dormir.

Según una jueza de sucesiones del condado que está supervisando el patrimonio del exsoldado, fue uno de los hijos de Ross quien denunció a Marie-Thérèse ante las autoridades migratorias.

El arresto de la mujer francesa de 80 años por ICE en EEUU

Tras el arresto, Marie-Thérèse Ross-Mahé, la francesa, fue trasladada a un centro de detención a cientos de kilómetros de su casa. Allí permaneció por 16 días. Sus hijos que están en Francia no pudieron contactarse con ella.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer había permanecido en el país más tiempo del permitido. Su visa era de 90 días, y ella llevaba siete meses , una razón “válida” para que los agentes del ICE pudieran detenerla.

Marie-Therese Helene Ross, entered the country in June 2025 under the Visa Waiver Program, which permitted her to remain in the country for 90 days. SEVEN MONTHS later, she is still illegally in the United States.



We encourage all illegal aliens to take control of their… https://t.co/MQFfkEGiyV — Homeland Security (@DHSgov) April 16, 2026

Por su parte, en su primera declaración ante el tribunal, Ross-Mahé dijo que estaba intentando obtener la ciudadanía estadounidense.

Esta situación era conocida por los hijos el exsoldado fallecido. Por ello, según la jueza Shirley A. Millwood, el hijo menor de Ross, quien era un policía retirado, utilizó sus influencias para hacer arrestar a la francesa , en medio de la disputa por la herencia de su padre.

Las posesiones de Ross eran la casa donde vivía con la francesa, valorada en 173.000 dólares, dos automóviles y una cuenta bancaria que poseía 1.500 dólares aproximadamente.

El hombre no dejó testamento. Por tanto, las leyes de herencia de Alabama indican que la francesa, que es ahora viuda del estadounidense, tiene derecho a la mitad del patrimonio , mientras que sus hijos deben repartirse la otra mitad.

El hijo menor, que habría denunciado a la viuda de su padre, dijo en tribunales que él nunca pidió que la arrestaran. No obstante, la jueza aseguró que tenía pruebas de que los agentes de ICE le informaron un día antes que iban a arrestar a Ross–Mahé, y también confirmaron la detención una hora después, a través de un mensaje de texto.

Dos horas después de que fue detenida la mujer, otro de los hijos cambió las cerraduras de la casa.

La mujer francesa también declaró que un día después de la muerte de su esposo, los hijos de él llegaron a la casa y se llevaron los vehículos sin consultarle. También las armas que poseía el hombre y su perro.

Le cortaron el Internet y otros servicios básicos, y desviaron la correspondencia hacia otro domicilio. Es por esto que, cuando recibió una carta de migración, la mujer no pudo leerla.

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La liberación de Marie-Thérèse Ross-Mahé a manos del ICE

El ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot confirmó que este viernes 17, Marie-Thérèse Ross-Mahé fue liberada y pudo regresar a Francia. Fue recibida en París por sus tres hijos .

Según el relato de su familia, todavía vestía la ropa con la que estuvo en prisión: un suéter gris con manchas y agujeros, pantalones deportivos y unos zapatos naranjas. “Se encontraba en estado de shock y agotada física y espiritualmente tras la terrible experiencia”, reportó el New York Times.

Barrot dijo que en el caso de la francesa de 80 años, hubo “actos de violencia” de parte de las autoridades estadounidenses, algo que preocupa al gobierno de Francia. Pese a ello, destacaron que pudieron regresarla a casa. “Eso nos satisface plenamente”.