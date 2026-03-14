Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración. Foto: Nashville Noticias

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez en Estados Unidos ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa.

La reportera, que cubría temas migratorios para un medio dirigido a la comunidad hispana en Tennessee, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración. Foto: Nashville Noticias

Los detalles de la detención

Rodríguez, de 35 años, trabajaba como reportera en Nashville Noticias, un medio en español fundado en 2016 que informa a la creciente comunidad hispanohablante del estado de Tennessee sobre asuntos locales.

Gran parte de su cobertura reciente se había centrado en los operativos y redadas del ICE en la ciudad de Nashville, en el contexto del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

En ese contexto, la periodista fue detenida el 4 de marzo mientras viajaba junto a su esposo, Alejandro Medina, en un vehículo identificado con el logo del medio .

De acuerdo con su familia y su equipo legal, varios vehículos sin identificar rodearon el automóvil y de ellos descendieron agentes armados que procedieron a arrestarla.

Rodríguez fue trasladada posteriormente a un centro de detención en Alabama, donde permanece bajo custodia mientras su caso avanza en tribunales.

De Colombia a Estados Unidos

Antes de llegar a Estados Unidos, Rodríguez había desarrollado una carrera periodística en Colombia.

Trabajó para el canal RCN y otros medios nacionales investigando agencias gubernamentales y casos de corrupción en la región del Caribe.

Con el tiempo comenzó a recibir amenazas de muerte relacionadas con su trabajo.

Aunque las autoridades colombianas le asignaron temporalmente escoltas de seguridad, el esquema de protección se redujo con el paso del tiempo.

Cuando su hija cumplió un año, la periodista decidió abandonar el país y buscar protección en Estados Unidos.

Ingresó al país norteamericano con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo político antes de que su permiso de permanencia expirara .

Desde entonces vive en Nashville, donde formó una familia y se casó con un ciudadano estadounidense, quien inició el proceso para tramitar su residencia permanente.

Mientras su solicitud de asilo continúa pendiente, Rodríguez contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos .

Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración. Keith J. Gardner

Las razones de su detención

Las autoridades migratorias sostienen que la periodista violó las condiciones de su visado al permanecer en el país después de su vencimiento.

El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que tener solicitudes migratorias en trámite no otorga automáticamente el derecho a permanecer en Estados Unidos .

Sin embargo, la defensa sostiene que la detención fue arbitraria.

Los abogados aseguran que Rodríguez fue arrestada sin una orden judicial válida y han presentado recursos legales ante un tribunal federal cuestionando el procedimiento.

Según los documentos presentados por su equipo legal, existen inconsistencias en las órdenes de arresto presentadas por el gobierno, lo que ha reforzado el argumento de que la periodista fue detenida primero y que el documento habría sido emitido posteriormente.

La defensa también sostiene que el arresto vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión, y la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso.

Mientras tanto, el caso continúa en manos de la justicia.

Un juez federal deberá evaluar las circunstancias de la detención y determinar si el arresto se ajustó a la ley o si, como sostienen sus abogados, se trató de una medida irregular vinculada a su trabajo como periodista.