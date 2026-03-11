SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    La policía canadiense busca a dos sospechosos en relación al episodio, que ha sido calificado por las autoridades como un “incidente de seguridad nacional”. Los investigadores presumen que los atacantes utilizaron una pistola y que posteriormente escaparon en un vehículo Honda CRV blanco.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente. Foto: archivo.

    La mañana de este martes 10 de marzo se registró un tiroteo en las afueras del consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá.

    El episodio generó daños en el edificio y fue calificado por las autoridades como un “incidente de seguridad nacional”. Sin embargo, no dejó heridos.

    De acuerdo a la policía de la ciudad, un testigo detuvo a un agente para informar sobre los disparos a eso de las 5:29 de la mañana del martes.

    Aquello ocurrió alrededor de una hora después del tiroteo, según presumen los investigadores.

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente. Foto: capturas.

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de EEUU en Toronto

    El subjefe del Servicio de Policía de Toronto, Frank Barretto, declaró en una conferencia de prensa que los peritos “encontraron evidencia de un disparo de arma de fuego, casquillos (de balas), así como daños al edificio”.

    Agregó que, según los hallazgos, dos sospechosos dispararon lo que parece ser una pistola en la parte frontal del consulado estadounidense, antes de escapar en un vehículo Honda CRV blanco.

    Según Barretto, había personas dentro del edificio. No obstante, aseguró, este “es altamente seguro” y “fortificado”, por lo que no se registraron heridos.

    Agregó que, dadas las características del edificio, es probable que quienes estaban en el interior no hayan escuchado los disparos.

    Las autoridades están investigando la situación y en búsqueda de los dos sospechosos. Compartieron una fotografía en la que se ve el vehículo blanco en el que escaparon.

    “(La investigación) es muy activa, y estamos asignando agresivamente recursos para determinar lo que sucedió y llevar a los responsables ante la justicia”, enfatizó Barretto en declaraciones rescatadas por CNN.

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente. Foto: captura.

    El incidente se posiciona apenas unos días después de que se registrara un atentado frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, el cual generó una explosión que dejó daños y desencadenó un amplio operativo policial.

    Misiones diplomáticas estadounidenses han sido objetivos de represalias iraníes en el golfo Pérsico, luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.

    El episodio también ocurre días después de que se registraran tres tiroteos en sinagogas en el área metropolitana de Toronto durante la semana pasada, según reporta el Washington Post.

    El superintendente principal de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), Chris Leather, dijo que todavía es demasiado pronto para determinar si el incidente ocurrido este martes está vinculado de alguna manera a la guerra en curso en Medio Oriente.

    Sin embargo, afirmó, cualquier posible conexión entre el tiroteo y tales acontecimientos está bajo investigación.

    “Los Equipos Integrados de Seguridad Nacional de Canadá (INSET) han sido asignados, ya que es un incidente de seguridad nacional”, explicó. “Estamos trabajando con la policía de Toronto y otros para entender las motivaciones de los involucrados”.

    El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el tiroteo de este martes como “un acto de violencia reprensible y un intento de intimidación”.

    “La RCMP y las agencias federales dedicarán todos los recursos necesarios para apoyar al Servicio de Policía de Toronto en su investigación y para garantizar que los autores de estos actos violentos sean identificados y llevados ante todo el peso de la justicia”, escribió en una publicación en X.

    Y agregó: “Este fin de semana, el Grupo de Respuesta a Incidentes de nuestro gobierno revisó los posibles cambios en el panorama de amenazas en Canadá y subrayó la importancia de la vigilancia continua para mejorar la seguridad interna”.

    “El nuevo gobierno de Canadá ha tomado medidas audaces para fortalecer la aplicación de la ley y el Código Penal. Utilizaremos todas las herramientas disponibles para garantizar la seguridad de nuestras comunidades”.

    Lee también:

    Más sobre:TiroteoCanadáEstados UnidosTorontoPolicialCrimenAtentadoMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    2.
    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    3.
    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”
    Chile

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril
    Negocios

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”
    Cultura y entretención

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    Estados Unidos eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados “de forma segura” desde países de Medio Oriente

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma