Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

La mañana de este martes 10 de marzo se registró un tiroteo en las afueras del consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá.

El episodio generó daños en el edificio y fue calificado por las autoridades como un “incidente de seguridad nacional”. Sin embargo, no dejó heridos .

De acuerdo a la policía de la ciudad, un testigo detuvo a un agente para informar sobre los disparos a eso de las 5:29 de la mañana del martes.

Aquello ocurrió alrededor de una hora después del tiroteo, según presumen los investigadores.

Cómo fue el tiroteo en el consulado de EEUU en Toronto

El subjefe del Servicio de Policía de Toronto, Frank Barretto, declaró en una conferencia de prensa que los peritos “encontraron evidencia de un disparo de arma de fuego, casquillos (de balas), así como daños al edificio” .

Agregó que, según los hallazgos, dos sospechosos dispararon lo que parece ser una pistola en la parte frontal del consulado estadounidense, antes de escapar en un vehículo Honda CRV blanco .

Según Barretto, había personas dentro del edificio. No obstante, aseguró, este “es altamente seguro” y “fortificado”, por lo que no se registraron heridos.

Agregó que, dadas las características del edificio, es probable que quienes estaban en el interior no hayan escuchado los disparos.

Las autoridades están investigando la situación y en búsqueda de los dos sospechosos. Compartieron una fotografía en la que se ve el vehículo blanco en el que escaparon.

“(La investigación) es muy activa, y estamos asignando agresivamente recursos para determinar lo que sucedió y llevar a los responsables ante la justicia” , enfatizó Barretto en declaraciones rescatadas por CNN.

El incidente se posiciona apenas unos días después de que se registrara un atentado frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, el cual generó una explosión que dejó daños y desencadenó un amplio operativo policial.

Misiones diplomáticas estadounidenses han sido objetivos de represalias iraníes en el golfo Pérsico, luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.

El episodio también ocurre días después de que se registraran tres tiroteos en sinagogas en el área metropolitana de Toronto durante la semana pasada, según reporta el Washington Post.

El superintendente principal de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), Chris Leather, dijo que todavía es demasiado pronto para determinar si el incidente ocurrido este martes está vinculado de alguna manera a la guerra en curso en Medio Oriente .

Sin embargo, afirmó, cualquier posible conexión entre el tiroteo y tales acontecimientos está bajo investigación .

“Los Equipos Integrados de Seguridad Nacional de Canadá (INSET) han sido asignados, ya que es un incidente de seguridad nacional”, explicó. “Estamos trabajando con la policía de Toronto y otros para entender las motivaciones de los involucrados” .

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el tiroteo de este martes como “un acto de violencia reprensible y un intento de intimidación”.

“La RCMP y las agencias federales dedicarán todos los recursos necesarios para apoyar al Servicio de Policía de Toronto en su investigación y para garantizar que los autores de estos actos violentos sean identificados y llevados ante todo el peso de la justicia”, escribió en una publicación en X.

Y agregó: “Este fin de semana, el Grupo de Respuesta a Incidentes de nuestro gobierno revisó los posibles cambios en el panorama de amenazas en Canadá y subrayó la importancia de la vigilancia continua para mejorar la seguridad interna”.

“El nuevo gobierno de Canadá ha tomado medidas audaces para fortalecer la aplicación de la ley y el Código Penal. Utilizaremos todas las herramientas disponibles para garantizar la seguridad de nuestras comunidades”.