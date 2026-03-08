SUSCRÍBETE
    Noruega: explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo provoca daños y activa amplio operativo policial

    Autoridades locales confirmaron que un artefacto explosivo detonó durante la madrugada en el acceso consular del recinto diplomático, mientras investigadores intentan determinar el origen del ataque y a los responsables.

    Por 
    Roberto Martínez
    Explosión en embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega. FOTO: Vicky Schaubert / NRK

    La policía de Noruega confirmó que un artefacto explosivo detonó durante la madrugada de este domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo, generando daños materiales en el recinto diplomático y activando un amplio operativo de seguridad en el sector.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la explosión se registró cerca de la 01.00 de la madrugada (hora local) en la entrada consular de la sede diplomática estadounidense, ubicada en la zona occidental de la capital noruega.

    Al respecto, el jefe de la policía de Oslo, Michael Delmer, confirmó el incidente en una declaración enviada al medio público noruego NRK, señalando que el dispositivo explotó en el exterior del edificio, causando daños menores en la infraestructura.

    En un comunicado posterior difundido por la policía local, se indicó que no existían reportes inmediatos de personas heridas, mientras se mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

    Fuerte despliegue policial

    La detonación fue descrita por residentes del sector como un fuerte estallido que se escuchó en las inmediaciones de la embajada, lo que motivó la rápida llegada de unidades policiales y equipos de emergencia al lugar.

    Según informó la policía de Oslo, aún no está claro qué provocó exactamente la explosión ni quién podría estar involucrado en el incidente, por lo que se inició un procedimiento investigativo para determinar la naturaleza del artefacto y las eventuales responsabilidades.

    Testigos citados por el diario noruego Verdens Gang señalaron que tras la explosión se pudo observar humo elevándose desde el área cercana al complejo diplomático, lo que generó alarma entre vecinos del sector.

    Las autoridades confirmaron que se mantiene una comunicación directa con la embajada de Estados Unidos mientras continúan las diligencias en el lugar.

    Hasta el momento, la representación diplomática estadounidense no ha emitido comentarios oficiales sobre lo ocurrido, ya que el incidente se produjo fuera del horario regular de funcionamiento de la misión.

    La policía noruega indicó que el área fue acordonada mientras especialistas revisan el sitio de la explosión, con el objetivo de recopilar evidencia que permita esclarecer si se trató de un ataque dirigido contra la sede diplomática o de otro tipo de incidente.

    El caso continúa en desarrollo y las autoridades no han descartado nuevas actualizaciones a medida que avance la investigación.

