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    Política

    Lo que no se vio del reencuentro público del gabinete de Boric en el lanzamiento del libro de Tohá

    Este miércoles llegaron cerca de 200 personas a la Escuela de Gobierno de la U. de Chile, para asistir a la exposición que encabezaron la exministra y el expresidente del texto "La política se metió conmigo". El salón se llenó de colaboradores de la administración saliente e históricos dirigentes de la Concertación.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 13 de mayo 2026. El expresidente Boric participó en la presentación del libro "La política se metió conmigo" sobre la vida de Carolina Tohá. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las puertas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile estaban cerradas cuando eran las 19.30 horas de este miércoles. Muchas personas estaban aún esperando entrar por la calle Ramón Carnicer, para asistir al lanzamiento del libro de Carolina Tohá, “La política se metió conmigo”, escrito por el periodista Daniel Hopenhayn, que en ese momento se realizaba en el séptimo piso del recinto.

    Una de ellas fue Javiera Martínez (FA), exdirectora de Presupuesto del gobierno del expresidente Gabriel Boric y una de las figuras más criticadas por el actual oficialismo y la administración del Presidente José Antonio Kast. Era su primera reaparición pública tras abandonar el poder y, entre la multitud, logró ingresar a la facultad junto a otras exautoridades como quienes encabezaron las subsecretarías de Hacienda, Heidi Berner, y Seguridad, Rafael Collado, además del diputado Raúl Soto.

    Javiera Martínez (a la izquierda), Heidi Berner (de espalda), Raúl Soto y Jaime Quintana.

    Al llegar la sala del séptimo piso estaba repleta. La primera imagen fue la del propio Boric exponiendo sobre el libro y un variopinto grupo de figuras políticas que integraron su gobierno entre el público. En la práctica, fue el reencuentro público del gabinete del expresidente y la primera actividad con prensa de este último al interior del país.

    Allí estuvieron, además de Tohá y Boric, los exministros del Interior, Álvaro Elizalde (PS); de Hacienda -y pareja de la protagonista de la velada-, Mario Marcel; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren y Antonia Urrejola; de Justicia, Jaime Gajardo; de Economía y Energía, Álvaro García, y de la Segpres, Macarena Lobos.

    No asistieron figuras como las exministras de la Segegob, Camila Vallejo -con agenda en Uruguay-; de la Mujer, Antonia Orellana, y del Trabajo, Jeannette Jara.

    También hubo importantes asesores de la administración Boric, como el exjefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán; su administradora de Palacio, Antonia Illanes; la “mano derecha” de Tohá en Interior y en la campaña presidencial, Pía Mundaca, y otros de los colaboradores de la exministra en su paso por el gobierno.

    Muchos de ellos no se habían visto desde el 11 de marzo, cuando les tocó entregar el poder a la nueva administración de Kast. Por lo mismo, los saludos y preguntas de “¿y tú en qué estás?” se repitieron en varios momentos de la jornada.

    Entre esos saludos también se sumaron históricos dirigentes de la Concertación y figuras cercanas a Tohá, como Ernesto Ottone, Guido Girardi, Ricardo Solari. También estaba el expresidente del PPD, Jaime Quintana, y el senador PS Alfonso de Urresti.

    Tohá eligió el lugar tras exponer ahí mismo en un curso al que fue invitada por Susana González (PC), exjefa de gabinete de Camila Vallejo y quien, nuevamente, jugó un papel en llevarla a la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, al ser el nexo entre la la escuela y la editorial.

    Según cálculos de organizadores asistieron cerca de 200 personas, por lo que muchos quedaron de pie o directamente se cedieron ante el calor del lugar y se sentaron en el piso, como Elizalde, Lobos, Illanes y Raúl Soto.

    La complicidad Boric-Tohá

    El acto comenzó con palabras de la directora de la Escuela de Gobierno, Lorena Oyarzún, y continuó con alocuciones de Daniel Hopenhayn y la directora ejecutiva de Narrativa by Cadem, María José O’Shea. Luego fue el turno del expresidente Boric, quien llegó antes de las 19.00 horas junto a su pareja, Paula Carrasco, y su pequeña hija Violeta, quien concentró la atención de varios de los presentes, como la exministra Lobos, a quien -al igual que cuando estaba en La Moneda- se le vio jugando con la hija del exmandatario.

    Boric no solo habló del libro -del que citó varios pasajes-, sino que también de su relación con Tohá, figura que llegó en septiembre de 2022 para representar un reajuste en el gobierno, luego de la derrota en el plebiscito constitucional.

    En un momento incluso bromeó con el amor y la relación de sus exministros del Interior y de Hacienda, lo que generó las risas de los presentes. “Dónde está Mario Marcel?. ¡Un aplauso para él!“, dijo entre los aplausos y las risas de los presentes.

    En esa línea el expresidente habló del humor negro comparten él y la protagonista de la noche.

    También recordó que el día anterior -martes- Tohá había estado de cumpleaños y que la llamó para saludarla, así como para también preguntar por la reapertura del caso de José Tohá, padre de la exministra y víctima de la dictadura de Augusto Pinochet.

    Esa historia de Tohá y su familia fue repasada por Boric en su alocución, que en un momento fue interrumpida por el ingreso de Moy de Tohá, la madre de su exministra del Interior.

    Boric también valoró que Tohá haya contado en el libro el abuso sexual del que fue víctima y recordó cuando él confidenció que tenía TOC.

    Su discurso también tuvo tintes autocríticos sobre su gestión. Por ejemplo, en un momento indicó que “nosotros ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento del año 2021, en donde ya no teníamos esa mayoría, lectura que no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio -y yo soy el principal responsable de aquello- y menos en el proceso Constituyente respecto a los cambios o las advertencias que estaba dando la sociedad”.

    También hizo un llamado a su sector de evitar las polémicas fáciles. “Salgamos de la discusión por Twitter, de la cuña rápida, de interpretar la peor versión posible de lo que quiere decir el adversario y conversemos”, comentó ante parlamentarios como Raúl Soto, Juan Santana, Alfonso de Urresti y la timonel del FA, Constanza Martínez.

    Junto a eso, hizo un llamado a recomponer relaciones dentro del sector: “Tenemos que sanar esas heridas. Tenemos que sanarlas rápido, porque de que las sanemos depende un poco la construcción del proyecto político futuro, pero el hecho de que las sanemos no mueve nada. O no mueve mucho hacia afuera”. Esto, aseguró, lo ha conversado con la propia Tohá.

    Luego de Boric habló Tohá, quien agradeció a los presentes por su asistencia. El expresidente evitó hablar con la prensa tras la actividad, saludó a distintos estudiantes universitarios que llegaron a la exposición y ahora se preparará para una nueva gira por Europa, donde visitará Gales, Alemania y Reino Unido.

    Tohá y otros asistentes fueron después de la ceremonia a celebrar al Barrio Italia.

    Más sobre:Gabriel BoricCarolina ToháTohá

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