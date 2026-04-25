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    Maratón de Santiago incorpora asistente digital para resolver dudas de los participantes

    La competencia presenta un "coach conversacional" disponible a través de WhatssApp para que los corredores puedan resolver sus dudas antes, durante y tras la competencia.

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    El Deportivo
    Maratón de Santiago. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Quienes se preparan para correr un maratón suelen tener muchas preguntas en los días previos: desde dónde ir a buscar las poleras, cuál es la ruta, hasta cómo llegar al lugar de partida. En su edición 2026, el Maratón de Santiago buscará responder esas dudas incorporando por primera vez un “coach conversacional” disponible vía WhatsApp, que permitirá a los corredores interactuar directamente desde su celular para resolver consultas antes, durante y después del evento.

    La herramienta fue desarrollada por la startup chilena Vambe y combina inteligencia artificial conversacional con contenidos y recomendaciones elaboradas junto al equipo detrás de la Maratón de Santiago con el objetivo de entregar orientación útil para los participantes.

    A través de este canal, los corredores podrán consultar toda la información que necesitan saber previo a la carrera, como los horarios de las largadas y de las oleadas, puntos de hidratación, guardarropía, transporte, cortes de tránsito, circuito, recorridos, beneficios de la medalla, entre otros puntos.

    “Preparar un maratón genera muchas dudas, especialmente en quienes participan por primera vez. Muchas veces son preguntas simples, pero importantes para llegar con mayor tranquilidad a la carrera. La idea es que los corredores puedan resolverlas rápidamente desde su celular”, señala Alejandro Pérez, jefe de ventas de Vambe y runner.

    Para la organización del Maratón de Santiago, que convoca a decenas de miles de corredores cada año, la implementación busca facilitar el acceso a información clave y mejorar la experiencia general del evento.

    “En competencias de esta magnitud surgen muchas dudas en los días previos, especialmente entre quienes participan por primera vez. Estamos probando esta tecnología como una forma de apoyar la resolución de consultas frecuentes y explorar nuevas herramientas que puedan aportar a la experiencia de los corredores”, señala Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Maratón de Santiago.

    Esta será la primera vez que el Maratón de Santiago utiliza este tipo de tecnología, que ya ha sido implementada por Vambe en torneos internacionales como el Chile Open 2026 y el México Open 2026, donde miles de asistentes utilizaron el sistema para resolver dudas sobre programación, accesos y actividades.

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