Debió ser retirado del estadio en ambulancia: la lesión de Nicolás Aedo en Audax Italiano

Corría el minuto 86′ del partido entre Audax Italiano y Deportes Limache, por la fecha 11 de la Liga de Primera, en el estadio Bicentenario La Florida. El líder del torneo igualaba 2-2 ante los locales, que tenían un accidentado encuentro, ya que registraban tres lesionados: Raimundo Rebolledo, Franco Troyansky y Oliver Rojas. Pero faltaba lo peor para los itálicos.

En la disputa de un balón, Nicolás Aedo, que había ingresado hace instantes al terreno de juego en lugar del lesionado Rojas, fue a luchar con Flavio Moya. De pronto, el mediocampista del elenco de la Quinta Región perdió el equilibrio y cayó justo sobre la pierna derecha de Aedo, específicamente encima del tobillo.

El futbolista de 25 años se quedó en el césped sintético, revolcándose, mientras sus colegas de inmediato notaron que se trataba de algo grave. Al ver lo sucedido, Piero Maza le mostró la tarjeta roja a Moya, quien le intentaba explicar al juez que fue una acción no intencional.

Segundos después, ante la sorpresa del público que llegó hasta La Florida, Aedo fue subido a una camilla e ingresó la ambulancia, la que se lo llevó de inmediato a un centro de salud.

🙏🇮🇹⚽ ¡FUERZA, NICOLÁS!



Aedo tuvo que ser trasladado de urgencia en el duelo entre Audax Italiano y Deportes Limache, tras una jugada con Moya. El jugador del Tomate Mecánico salió expulsado y visiblemente consternado por la grave lesión del jugador Itálico.



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En medio de ese ambiente espeso se jugaron los últimos minutos del partido, en los que no se produjeron goles. Fue 2-2 final. En los papeles y el archivo quedará que el líder enredó puntos que le pueden pesar en el futuro, mientras que en la memoria de los asistentes perdurará la imagen de Aedo.