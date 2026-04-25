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    Crece la presión: triunfo de Alavés sobre Mallorca deja al Sevilla de Alexis Sánchez en la zona de descenso

    El conjunto nervionense quedó ubicado en antepenúltimo lugar de la clasificación a falta de seis partidos por jugar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Sánchez no realizó un buen partido, según los medios hispanos. Foto: Sevilla FC.

    El Sevilla sufrió un nuevo golpe en su aspiración por mantener la categoría. Tras caer contra Levante el jueves por 2-0, el conjunto andaluz conoció este sábado un resultado que lo complicó aún más en la tabla.

    Este sábado el Alavés consiguió dar vuelta el resultado para imponerse por 2-1 a Mallorca y con ello salir de la zona de descenso, desplazando al cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo a la zona roja.

    Así, el Sevilla quedó ubicado en el antepenúltimo puesto de la clasificación con 34 puntos, una unidad menos que Elche, quien se encuentra abriendo la zona de salvación. Penúltimo quedó el Levante con 32 y en el fondo está Real Oviedo con 28 positivos.

    Los siguientes pasos del Sevilla en su lucha por la salvación será enfrentar a Osasuna, Real Sociedad y Espanyol. Luego, aparecen cuadros que esperan sostener su puesto en la parte alta de la tabla. Ahí se encuentran de momento Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

    La resignación del DT de Sevilla

    Tras la última caída, el técnico Luis García Plaza golpeó la mesa. “La primera parte nuestra es muy mala, es lo peor que hemos hecho desde que llegué. Un equipo muy falto de confianza, no quitamos el balón del medio, tampoco transmitimos ningún tipo de personalidad. El primer tiempo perdimos 1-0 y tal vez deberíamos haber caído por algún otro gol”, fue el análisis del DT.

    En la misma línea, advirtió que “la segunda parte hicimos 20 minutos buenos que nos faltó acertar el último tercio. Tuvimos un remate de Vargas que la tiró fuera y alguna otra por ahí. Sé cuál el peso de este escudo, somos un equipo de abajo y tenemos que entenderlo y jugar a muerte”.

    Respecto de las polémicas del duelo, el entrenador afirmó que “los dos penales que no cobraron, ni el de ellos y tampoco el nuestro, estuvieron bien. Cuando vimos las imágenes sabíamos que no iban a perdurar”.

    Más adelante indicó que “tenemos que sacarlo adelante. Este equipo puede dar más, si das todo, el fútbol te lo devuelve. Nos ha faltado acierto en tres cuartos de cancha, cuando juegas así la primera parte es normal que te ganen”, aseguró el entrenador nervionense.

    Asimismo, agregó que “debemos juntarnos todos, desde el primero al último, tenemos que rectificar. Esperamos hacer un partido mejor en Pamplona, después de eso tenemos dos partidos en casa. La gente puede estar muy contrariada, pero necesitamos de la parcialidad”.

    Consultado sobre el ánimo de los jugadores, respondió que “no te creas, los chavales en este momento no se están riendo, están muy jodidos. Ahora viajamos, mañana entrenamos y después tenemos que preparar el viaje para medirnos ante Osasuna. Quedan seis partidos y depende de nosotros”.

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