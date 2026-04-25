“El proyecto del chileno sigue teniendo alma”: Manuel Pellegrini suma elogios tras el empate del Betis ante Real Madrid.

El Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante el Real Madrid. El equipo andaluz encontró el empate en la última jugada del partido. Héctor Bellerín marcó el tanto definitivo.

Luego del encuentro, la prensa española elogió la actitud del equipo verdiblanco. “El Betis tira de corazón ante el Madrid cuando su fútbol ya no le bastaba. El proyecto del chileno sigue teniendo alma cuando el malagueño está", señaló el medio AS.

“El efecto Isco y la ambición de Pellegrini”, señala el título del diario citado. En ese artículo elogian la búsqueda del Ingeniero: “Pellegrini sacó sus armas. Una a una. Hasta que ajustó la llegada del cuarto de hora final y tiró de Isco Alarcón. Él es el líder de un Betis que este año soñaba con algo más hasta que se quedó sin él. El duelo ante el Madrid fue un pequeño reflejo de ello. Su aparición casi bastaba para salvar la noche y servía para apuntalar la idea de que un Betis con él es un Betis mejor. El empate final fue un sentimiento de emoción que parte de que Isco ya está aquí. Y también de que el Betis de Pellegrini nunca se fue”.

El Betis rescató un empate agónico ante el Real Madrid. Foto: @realbetis

El diario digital El Mira, también calificó positivamente la actuación bética. “El Betis tira de heroica para sacar un merecido punto ante el Madrid”, titulan.

“Puntazo para el equipo de Manuel Pellegrini siga afianzando la quinta plaza (...) Lo mereció el Betis, que fue superior durante gran parte del partido a su rival y que terminó encontrando oro en las botas de un Héctor Bellerín que salió señalado en el gol de Vinicius, pero que se redimió con un gran partido y un gol que sabe a victoria en La Cartuja”, establecen.

El portal local El Correo apunta a que el chileno se equivocó en la formación, pero acertó en los cambios. “Lo vio claro Pellegrini, que erró en el once con Bakambu de titular, y lo quitó tras el descanso junto a Fidalgo, buscando ganar un centrocampista más por dentro con Marc Roca y con Cucho ofreciendo movilidad", indica el medio citado.