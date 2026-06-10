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    Afganistán denuncia la muerte de trece personas en bombardeos atribuidos a Pakistán

    Entre las víctimas se contabilizan once menores de edad, además de otras 14 personas que resultaron heridas por los ataques.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    Las autoridades afganas, en manos de los grupos talibanes, informaron este miércoles que al menos 13 personas han muerto, once de ellas menores de edad, y otras 14 han resultado heridas en tres provincias del país por cuenta de bombardeos atribuidos a Pakistán.

    “El Ejército paquistaní, que se ha extralimitado, volvió a violar anoche el espacio aéreo afgano y bombardeó viviendas civiles en las provincias de Kunar -noreste-, Jost -sureste- y Paktika -este-”, denunció el portavoz del gobierno de Afganistán, Zabihulá Muyahid.

    En un mensaje publicado en redes sociales específicó que los ataques han causado la muerte de once niños, una mujer y un anciano.

    A ese balance, el portavoz talibán sumó la cifra de 14 heridos, entre ellos mujeres y niños, y condenó “enérgicamente” este “crimen contra la humanidad” y “agresión”.

    Horas antes, las autoridades locales de la provincia de Paktiká, citadas por la agencia de noticias afgana Jaama Press, informaron de la muerte de al menos siete personas, entre ellas siete menores de edad por la explosión de un proyectil sin detonar.

    La misma tuvo lugar cuando un residente de la zona recogía chatarra. Al intentar abrir el proyectil para reutilizar el metal con el que estaba hecho, el dispositivo explotó, dejando a otras cuatro personas heridas.

    Cabe recordar, a su vez, que la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por los ataques del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul han negado.

    Esta coyuntura provocó que a fines de febrero pasado escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.

    Más sobre:MundoAfganistánPakistánAsia CentralTalibán

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