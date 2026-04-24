Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

Betis dio una clara muestra de recuperación futbolística. Los dirigidos de Manuel Pellegrini caían por la mínima ante el poderoso Real Madrid en gran parte del duelo en Sevilla, pero la postrera conquista de Héctor Bellerín dejó el marcador 1-1 para seguir en puestos de una eventual Champions.

Comienzo auspicioso para los sevillanos, pero que duró muy poco. Porque los dirigidos del Ingeniero se plantaron sin miramientos ante los capitalinos, pero la riqueza individual de la visita demoró solo unos instantes de poner las cosas en su sitio.

A los 8 minutos, Kylian Mbappé ya había advertido los espacios que dejaban los anfitriones en el fondo. El delantero francés recibió un pase de Ibrahim Díaz en el segundo palo, pero no logró dar con el arco. Antes del cuarto de hora, el galo avisó otra vez.

En ese escenario, la conquista merengue estaba al caer. La línea de volantes empujaba a los verdiblancos hacia su arco y la riqueza de recursos afianzaba la promesa. A los 17’, el largo remate del uruguayo Federico Valverde fue rechazado a medias por el golero bético Álvaro Valles, el rebote quedó en los pies del silbado Vinícius Junior para el 1-0.

Tanto que soltó a los madridistas y no hizo más que ahondar las palpables diferencias entre ambos equipos. Los andaluces no podían salir con fluidez desde su campo. A los 35’, entre Mbappé y Jude Bellingham terminó en un disparo del inglés que se fue por muy poco sobre la portería.

Recién en los minutos finales de la primera parte, los dirigidos del entrenador santiaguino estuvieron al borde del empate. A los 44’, el brasileño Antony obligó a una reacción extrema del golero blanco Andriy Lunin para sacar la pelota al córner.

En la jugada siguiente, el meta visitante se esforzó para ganar un mano a mano contra Cédric Bakambu, para que Álvaro Fidalgo intentara sobre el arco. La ráfaga de los anfitriones terminó con definiciones sucesivas de Antony y Pablo Fornals, que Lunin y la dirección de la pelota impidieron la celebración de una igualdad parcial.

Solo en el final

La ráfaga local fue bien contenida por el rival, en el inicio del complementario. Incluso, un cabezazo de Huijsen a las manos del arquero bético Valles y un gol de tijera anulado a Mbappé son parte de esa afirmación.

Pero los sevillanos despertaron tras la hora de juego. Lunin volvió a rescatar su arco ante la definición de Cucho Hernández y, en la siguiente, el remate trabado del defensa bético se fue rozando un vertical.

Entonces, el partido vio acción en ambas áreas. El Madrid apuró en ataque y Valles se apuró en amagar un nuevo remate de Mbappé y la peligrosa arremetida de Valverde.

Cuando el duelo expiraba, en el cuarto minuto de descuento, los verdiblancos encontraron premio a su intermitente insistencia después de que Héctor Bellerín anotara el 1-1, tras un rebote.