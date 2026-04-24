SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    El cuadro sevillano caía por la cuenta mínima en casa con gol del brasileño Vinícius Junior, pero el tanto de Héctor Bellerín logró el 1-1 final para mantenerse en el quinto puesto.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Kylian Mbappé fue peligro constante para el Betis. FOTO: LALIGA.

    Betis dio una clara muestra de recuperación futbolística. Los dirigidos de Manuel Pellegrini caían por la mínima ante el poderoso Real Madrid en gran parte del duelo en Sevilla, pero la postrera conquista de Héctor Bellerín dejó el marcador 1-1 para seguir en puestos de una eventual Champions.

    Comienzo auspicioso para los sevillanos, pero que duró muy poco. Porque los dirigidos del Ingeniero se plantaron sin miramientos ante los capitalinos, pero la riqueza individual de la visita demoró solo unos instantes de poner las cosas en su sitio.

    A los 8 minutos, Kylian Mbappé ya había advertido los espacios que dejaban los anfitriones en el fondo. El delantero francés recibió un pase de Ibrahim Díaz en el segundo palo, pero no logró dar con el arco. Antes del cuarto de hora, el galo avisó otra vez.

    En ese escenario, la conquista merengue estaba al caer. La línea de volantes empujaba a los verdiblancos hacia su arco y la riqueza de recursos afianzaba la promesa. A los 17’, el largo remate del uruguayo Federico Valverde fue rechazado a medias por el golero bético Álvaro Valles, el rebote quedó en los pies del silbado Vinícius Junior para el 1-0.

    Tanto que soltó a los madridistas y no hizo más que ahondar las palpables diferencias entre ambos equipos. Los andaluces no podían salir con fluidez desde su campo. A los 35’, entre Mbappé y Jude Bellingham terminó en un disparo del inglés que se fue por muy poco sobre la portería.

    Recién en los minutos finales de la primera parte, los dirigidos del entrenador santiaguino estuvieron al borde del empate. A los 44’, el brasileño Antony obligó a una reacción extrema del golero blanco Andriy Lunin para sacar la pelota al córner.

    En la jugada siguiente, el meta visitante se esforzó para ganar un mano a mano contra Cédric Bakambu, para que Álvaro Fidalgo intentara sobre el arco. La ráfaga de los anfitriones terminó con definiciones sucesivas de Antony y Pablo Fornals, que Lunin y la dirección de la pelota impidieron la celebración de una igualdad parcial.

    Solo en el final

    La ráfaga local fue bien contenida por el rival, en el inicio del complementario. Incluso, un cabezazo de Huijsen a las manos del arquero bético Valles y un gol de tijera anulado a Mbappé son parte de esa afirmación.

    Pero los sevillanos despertaron tras la hora de juego. Lunin volvió a rescatar su arco ante la definición de Cucho Hernández y, en la siguiente, el remate trabado del defensa bético se fue rozando un vertical.

    Entonces, el partido vio acción en ambas áreas. El Madrid apuró en ataque y Valles se apuró en amagar un nuevo remate de Mbappé y la peligrosa arremetida de Valverde.

    Cuando el duelo expiraba, en el cuarto minuto de descuento, los verdiblancos encontraron premio a su intermitente insistencia después de que Héctor Bellerín anotara el 1-1, tras un rebote.

    Más sobre:FútbolBetisReal MadridLaLigaManuel PellegriniKylian Mbappé

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

    Senador Sergio Gahona y reforma al sistema de licencias médicas: “Vamos a tener presiones y seguramente ‘funas’ de los gremios”

    Oposición carga contra el gobierno tras oficio de Hacienda que sugiere cortar 15 programas del Mineduc para el Presupuesto 2027

    Junaeb completa entrega de útiles escolares: beneficio abarcó a más de 2 millones de estudiantes en todo el país

    Lo más leído

    1.
    La respuesta de Italia a la propuesta de Estados Unidos para que la Azzurra tome el cupo de Irán en el Mundial

    La respuesta de Italia a la propuesta de Estados Unidos para que la Azzurra tome el cupo de Irán en el Mundial

    2.
    La peor tristeza de La Nona: Palestino decide despedir a Cristián Muñoz

    La peor tristeza de La Nona: Palestino decide despedir a Cristián Muñoz

    3.
    Estudio internacional pone a dos jugadores chilenos entre los más valiosos de la competición argentina

    Estudio internacional pone a dos jugadores chilenos entre los más valiosos de la competición argentina

    4.
    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    5.
    Fernando Ortiz zanja con letra chica el fichaje de un nuevo arquero para Colo Colo

    Fernando Ortiz zanja con letra chica el fichaje de un nuevo arquero para Colo Colo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven
    Chile

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

    Senador Sergio Gahona y reforma al sistema de licencias médicas: “Vamos a tener presiones y seguramente ‘funas’ de los gremios”

    Oposición carga contra el gobierno tras oficio de Hacienda que sugiere cortar 15 programas del Mineduc para el Presupuesto 2027

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos
    Negocios

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Nvidia es tan grande que ahora su valor equivale a la suma del PIB de Francia e Italia

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad
    Tendencias

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid
    El Deportivo

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    Fernando Ortiz zanja con letra chica el fichaje de un nuevo arquero para Colo Colo

    Víctor Rivero lamenta la salida de César Pinares de Deportes Limache: “Fue nuestro capitán”

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns
    Cultura y entretención

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns

    Bank of America, Duoc UC y MAVI UC presentan el resultado de la restauración del mural “La Debutante” de Roberto Matta

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán
    Mundo

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido
    Paula

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad