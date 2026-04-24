El potente mensaje de Manuel Pellegrini a sus críticos en la previa del duelo del Betis ante Real Madrid

Betis encontró un remanso después de un enorme bache en LaLiga. Después de siete fechas sin triunfos, la escuadra sevillana logró vencer con remontada en casa del Girona, victoria que permitió afianzarse en el quinto puesto.

Una posición que, de acuerdo con la fórmula de la UEFA, podría incluso permitirle disputar la próxima Champions League. Precisamente, ese fue uno de los temas que abordó el técnico Manuel Pellegrini en la previa del duelo ante Real Madrid.

“Sería un gran logro volver a salir en quinto lugar, independientemente de la competición en la que juguemos. Estar en Europa seis años seguidos solo lo puede hacer Barcelona, Real Madrid o Atlético, ningún otro club lo hace. El Betis nunca lo ha hecho en su historia. Me parecería una muy buena temporada, independientemente de algunos problemas puntuales”, advirtió el Ingeniero.

Tras la victoria en Cataluña, los sevillanos le sacaron cinco unidades de ventaja a Celta de Vigo y Getafe, cuadros que comparten la sexta plaza. En ese sentido, el DT chileno no esconde cuáles son sus objetivos.

“Queda un partido menos y ampliamos la ventaja, pero nada es seguro. Todos los rivales mantienen la ilusión de poder llegar más arriba. Pero debemos demostrarlo en estos partidos que nos quedan, tenemos que asegurar lo que hemos logrado”, dijo el santiaguino.

Enorme desafío

Ahora, el equipo más popular de la capital andaluza tiene un desafío mayor. A las 15:00 horas de este viernes, los verdiblancos recibirán a Real Madrid, escuadra que no pierde la esperanza de alcanzar al líder Barcelona, pese a los 9 puntos de diferencia.

“Real Madrid no pasa un buen momento en cuanto a logros. Para un equipo tan grande como ese acabar sin ningún título es muy difícil, pero sigue siendo el Madrid. Tiene jugadores desequilibrantes. Así que, independiente del estado de ánimo en el que puedan estar, cualquier futbolista te puede anotar en un descuido. Debemos hacer un partido muy concentrado, intenso, con mucha más seguridad defensiva de la que hemos tenido en los últimos encuentros. Ojalá podamos demostrarlo en el campo”, dijo Pellegrini.

Sin embargo, alguna parte de la parcialidad de los béticos mostró su enorme descontento tras la eliminación de la Europa League. Los españoles ganaban 2-0 ante Sporting Braga y terminaron con una triste derrota de 4-2 que los dejó afuera en los cuartos de final del torneo.

“Todos quedamos dolidos, los hinchas tienen todo su derecho de expresar su frustración. Nosotros ya vivimos tropiezos en anteriores temporadas, pero la parcialidad siempre ha estado en el partido siguiente para apoyar al equipo. Estoy seguro de aquí así va a ser esta vez también”, sostuvo el Ingeniero.

En ese sentido envió un potente mensaje a sus detractores, ya que “personalmente, nunca he creído que lo que tengo que decir es para callar bocas. Trato de opinar criteriosamente, lo que dije es una realidad, nos fuimos de una competición en unos cuartos a los que nunca habíamos llegado, con una derrota tremendamente dolorosa, pero el fútbol te da revancha. El gran mérito de este plantel es estar quintos, así que ahora tenemos que rematar el año tratando de tener un logro positivo como regresar a Europa”.