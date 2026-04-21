Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

Llevaba siete partidos sin ganar en LaLiga. Venía de una dolorosa eliminación en la Europa League. Y en España ya se ponía en duda su continuidad en el Betis. Por lo mismo, la victoria de los andaluces ante el Girona por el torneo español, emocionó a Manuel Pellegrini.

El técnico chileno no sólo valoró el triunfo de sus dirigidos, sino también recordó la valiosa campaña que están sosteniendo en esta temporada. “Es un resultado muy importante. Hemos tenido el mérito, como plantel, de seguir en las tres competiciones. En la Lliga, nos mantenemos en quinto lugar y cuando sucede una desgracia dolorosa como la del jueves hay que seguir en la Liga y seguimos vigentes en la pelea por una posición europea el próximo año”, sostuvo el ingeniero.

Luego confesó que la mala racha que enfrentaron, mermó la fortaleza mental de sus hombres. No obstante, aseveró que fue en esos momentos dónde sacaron lo mejor de sí. El equipo está afectado anímicamente, pero la grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas. Mantuvimos el convencimiento en lo que hacemos".

Betis enfrenta a Girona por LaLiga. Foto: @RealBetis.

“Son tres puntos muy importantes”

Pellegrini reconoció que necesitaban con urgencia celebrar un triunfo, por la seguidilla de encuentros que no lograron abrochar un resultado positivo. “Son tres puntos muy importantes porque hacía tiempo que no ganábamos en LaLiga”, señaló.

Luego hizo un crudo análisis del partido y no perdonó el error de sus pupilos, de otorgarle la chance de empatar al rival, cuando recién habían dado vuelta el marcador. “Comenzamos muy bien, con dos o tres llegadas peligrosas al área de ellos. Pero llegó su gol. Retomamos el partido y nos pusimos arriba en un segundo tiempo en el que salimos bien. Un penalti innecesario les permitió meterse en el marcador, pero no perdimos tranquilidad ni capacidad ofensiva para hacer el tercer gol, y lo logramos”, detalló.

Finalmente, Pellegrini valoró el regreso a las canchas de Isco. El ídolo del cuadro albiverde se sometió a una operación en diciembre pasado para sanar una lesión intraarticular en la zona del cartílago y sumó minutos durante la jornada de este lunes.

“Isco tenía como máximo 15 minutos, pero con lo poco que participó dejó el tercero. Me alegro por él, esperemos que vaya mostrando su capacidad para jugar partidos completos. Isco está muy fuerte anímicamente. En la medida en la que va, irá rindiendo mejor”, detalló.

Y enseguida, concluyó que “lo hemos llevado de la mejor manera posible. Estaba para 15 minutos y no lo hemos podido tener más tiempo. Deja un pase muy bueno en el 2-3. Es la calidad que tiene, innata. Lo más importante es que se siga recuperando para tenerlo más minutos”.