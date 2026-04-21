El Betis de Manuel Pellegrini deja atrás su mala racha: vence al Girona y sueña con clasificar a la Champions League

El Betis de Pellegrini rompe su racha sin triunfos: vence ante Girona y se mantiene en la parte alta de LaLiga. Foto: @realbetis

El Betis de Manuel Pellegrini venció por 3-2 al Girona en su visita al estadio Municipal de Montilivi. El equipo del Ingeniero deja atrás una mala racha de siete encuentros sin ganar en la LaLiga. El conjunto andaluz remontó en el segundo tiempo. El resultado mantiene al cuadro verdiblanco en el quinto lugar, con 49 puntos. Aún aspiran a clasificar a la Champions League. Este viernes enfrentarán al Real Madrid.

El partido comenzó con una aproximación del Betis. Sin embargo, la apertura de la cuenta llegó a los siete minutos en la primera llegada clara del Girona. Claudio Echeverri ingresó al área conduciendo el balón y un remate suyo fue bloqueado por la defensa. El rebote quedó en poder de Viktor Tsigankov, quien controló y definió con el pie derecho.

El empate fue a los 23′. Tras un centro desde la derecha y un despeje de la defensa local, Marc Roca capturó la pelota en la entrada del área, eludió a un defensor y remató de derecha hacia un rincón del arco, estableciendo el 1-1.

Luego de la anotación, el Betis adelantó líneas y tuvo mayor presencia en campo rival, con una oportunidad de tiro libre ejecutado por Giovani Lo Celso que se fue por encima del travesaño. El Girona respondió con incursiones de Blind. El marcador se mantuvo igualado al término de la primera mitad.

Betis venció al Girona por LaLiga. Foto: @realbetis

En el segundo tiempo, el equipo visitante incrementó su presencia ofensiva. A los 63 minutos, el Betis guió el duelo hacia la remontada. La jugada se originó tras una pérdida de balón del Girona. Cédric Bakambu llevo la acción de contraataque y, al ingresar al área, cedió el balón hacia Abdessamad Ezzalzouli, quien definió ante el arco desprotegido para marcar el 2-1.

Poco duró esa celebración para los dirigidos por Pellegrini. El Girona reaccionó de inmediato. A los 66′, el recién ingresado Joel Roca recibió el balón dentro del área y fue derribado por Aitor Ruibal, acción que derivó en un lanzamiento penal sancionado por el árbitro Iosu Galech. Un minuto más tarde, llegó la paridad parcial, mediante ejecución de Azzedine Ounahi. El mediocampista remató con el pie derecho y el arquero Álvaro Valles alcanzó a tocar el balón, pero no evitó el ingreso al pórtico.

En los minutos posteriores al empate, el Betis mantuvo la iniciativa ofensiva con intentos mediante centros, mientras que el Girona buscó transiciones rápidas. El golpe final lo dio Rodrigo Riquelme, quien aprovechó un pase de Ezzalzouli. Fue un pase de Isco al espacio para el marroquí nacionalizado español, quien levantó la cabeza y la cedió para el extremo izquierdo.

Pese a la anotación, el sufrimiento se extendió para el Betis. A los 86′, un centro de Azzedine Ounahi fue cabeceado por Cristhian Stuani: el testarazo fue atajado Valles, pero en el rebote anotaba Vitor Reis. Sin embargo, fue anulado por fuera de juego del uruguayo. El offside semiautomático actuó. El VAR estaba a cargo de José Antonio López.

El Betis, de esta forma, deja atrás su racha reciente y toma un respiro en medio de la crisis. El Girona, tanto, continúa dejando unidades en la zona media de la clasificación y mira de reojo la parte baja.