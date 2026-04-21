“Faltando el respeto al escudo”: la barra del Betis se lanza contra Pellegrini y el plantel tras caer en la Europa League. Foto: FIRO SPORTPHOTO/PHOTOSPORT

El Betis de Pellegrini vive un complicado momento. La semana pasada fue eliminado de la Europa League y en LaLiga no ganan desde el 15 de febrero. Ahora son quintos en la clasificación.

Los últimos resultados han provocado el descontento de los hinchas. Ahora la barra del cuadro andaluz sorprendió con un comunicado público donde critican al plantel y al cuerpo técnico. “A través de las presentes líneas, Gol Sur 1907, motor de la animación del Benito Villamarín, ahora trasladado a La Cartuja, quiere expresar su postura y sentir ante la deriva reciente de nuestro equipo”, señala el escrito.

“Queremos mostrar nuestro absoluto descontento, considerando que la plantilla y el cuerpo técnico no han estado a la altura de las grades citas recientes, faltando el respeto al escudo que portan en el pecho”, añade el texto.

La misiva apunta a que la caída ante Braga representa una decepción para los aficionados. “Se ha roto la ilusión de una afición que jamás falla, jamás falló, ni fallará; afición agotada de recibir mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas de entrega, las cuales mueren cuando rueda la pelota”, esteblecen.

“Las palabras se las lleva el viento, pero las derrotas sin alma se quedan grabadas en las retinas de todos los béticos”, reflexionan al cierre.

Pellegrini habló este lunes y descartó sentir que su posición esté en duda. “Tenemos que terminar la temporada. Si terminamos clasificados en quinto lugar, ya veremos para qué competición, para mí será una buena temporada una vez más, porque habremos clasificado seis años seguidos. Que sea una buena temporada no quita la amargura de no haber pasado a semifinales de la Europa League; eso será una herida difícil de cicatrizar, pero pudimos tenerla porque llegamos a esa instancia”, dijo el entrenador.