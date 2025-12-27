SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    El malagueño se someterá nuevamente a una intervención quirúrjica tras no evolucionar y presentar problemas tras su lesión por la patada de su compañero Amrabat.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Isco deberá ser nuevamente operado. Foto: UEFA.

    Manuel Pellegrini sufre un nuevo dolor de cabeza. En rigor, un padecimiento que no ha podido sanar. Isco Alarcón, uno de los referentes, capitanes y máximas figuras del Real Betis, deberá ser operado nuevamente y se realizará una artroscopia. Las complicaciones físicas del mediapunta han sido una constante en la temporada.

    El malagueño pasará nuevamente por el quirófano este lunes 29 de diciembre. Ahora, será con el objetivo de corregir “la lesión intraarticular en la zona del cartílago” que sufrió el pasado 27 de noviembre, en un choque con su compañero Sofyan Amrabat, en un partido ante el Utretch por Europa League. Fue una particular jugada que dejó a ambos lesionados.

    No obstante, la complicación física que ahora aqueja a Isco no fue detectada tras las primeras pruebas a las que fue sometido. La artroscopia que se realizará lo tendrá como mínimo un mes más de baja, que se suma al que ya tiene sin entrenar con el Betis.

    Las lesiones de Isco y su poca continuidad se reflejan sólidamente con los números. El talentoso mediapunta es el futbolista que menos ha jugado en el plantel. Cuenta con apenas 39 minutos en la temporada.

    Una temporada marcada por las lesiones

    La insólita doble lesión ocurrió hace exactamente un mes. En dicho encuentro, ambos volvían a ser desde el arranque, en una situación relevante para Isco. El malagueño sumó la primera titularidad de la temporada, pero solo duró diez minutos. Ambos abandonaron el campo justo en la víspera del derbi con el Sevilla, complicando a Pellegrini.

    Los dos jugadores se sometieron a exhaustivas pruebas por los servicios médicos del Betis. A Isco, por ejemplo, le tuvieron que poner siete puntos de sutura, ya que además del golpe también sufrió una herida.

    “Ha sido un partido muy accidentado, sobre todo el primer tiempo, con la lesión de Isco y Amrabat, que es increíble, y otros golpes fuertes para ambos equipos. Isco no estará el domingo. Le dieron siete puntos de sutura y, aunque no hay lesión ósea ni muscular, le va llevar un tiempo recuperarse”, anticipaba el Ingeniero posterior a lo ocurrido.

    No obstante, el pasado 19 de diciembre, José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos del Betis, se refirió a la complicada evolución de Isco: “No solo se queda en una simple herida. La desafortunada jugada con Amrabat genera una alta intensidad en el impacto hasta el punto que le rompe la piel. Hay una herida, pero la herida es por un traumatismo, por una contusión de alta intensidad. En el caso de Amrabat, solo provocó un hematoma; en el caso de Isco se abrió la piel. Pero no solo se genera esa herida en ese impacto, después del impacto se genera un edema importante en toda la pierna que desciende hasta el tobillo y genera una pequeña lesión intraarticular en la zona del cartílago. Eso es lo que ocurrió en el caso de Isco”, aseguró el doctor.

    “Una vez que se le han retirado los puntos, hemos podido trabajar en camilla, pero no en campo y en gimnasio. Estamos trabajando en drenar el edema y sobre la movilidad del tobillo. Hemos detectado que le provoca dolor e inflamación cuando el jugador intenta correr y saltar. Hemos valorado las posibilidades terapéuticas y hemos decidido iniciar una serie de infiltraciones con factores de crecimiento. Será un proceso de recuperación más lento de lo que podíamos esperar. En un par de semanas evaluaremos y tomaremos decisiones, dependiendo del proceso”, añadió.

    1.
    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos delitos tributarios

    3.
    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

