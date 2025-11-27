BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Problemas para Pellegrini: la insólita patada entre compañeros que terminó con Isco y Amrabat lesionados en el Betis

    La acción ocurrió en el inicio del partido entre el elenco del Ingeniero y Utrecht, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: captura ESPN.

    Manuel Pellegrini abría la boca y hacía muecas con la cara, mientras Isco y Sofyan Amrabat se retorcían de dolor en el césped del estadio La Cartuja. La primera jugada del partido entre Betis y Utrecht, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League, fue por lejos la más desafortunada para el equipo del Ingeniero, quien perdió a dos de sus piezas importantes en la mitad de la cancha.

    Apenas iniciado el encuentro, un balón fue despejado del área del equipo visitante. En ese momento, Isco corrió tratando de controlarlo, sin notar que de frente venía Amrabat, dispuesto a rematar para terminar el ataque.

    La jugada fue estrepitosa: el pie del marroquí impactó con fuerza sobre el tobillo del español. El balón acabó lejos, los dos en el piso y sus compañeros corriendo a asistirlos.

    Ambos afuera

    Los antecedentes son igual de insólitos que la acción ocurrida. Isco, de 33 años, volvía a ser titular luego de una lesión. Este jueves, luego del desafortunado choque, se lanzó al pasto a los 10′. Había probado por unos minutos para seguir en el campo, pero no pudo más. Salió apoyándose en dos integrantes del cuerpo técnico del Betis y se le vio subir apenas las escaleras rumbo a los camarines. Su lugar lo tomó el colombiano Nelson Deossa.

    Pero había más. A los 15′, Amrabat también cayó al piso. No podía seguir, a pesar de los esfuerzos. Rápido, Pablo Fornals se quitó el buzo y entró al campo en su puesto. Dos menos para Pellegrini.

    A días de enfrentar al Sevilla de Alexis Sánchez

    Hasta el cierre de esta nota, el elenco bético no ha informado la gravedad de las dolencias sufridas por Isco y Amrabat. Llegan en un momento delicado en la temporada. En tres días más, jugarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán el clásico ante Sevilla de Alexis Sánchez, por la fecha 14 de LaLiga.

    Más allá de la rivalidad, es un duelo determinante para las pretensiones de ambos elencos este año, ya que Betis aspira a meterse en la parte alta de la tabla, mientras que el equipo de Gabriel Suazo y Alexis necesita volver a ganar para alejarse de la zona roja.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniIscoAmrabatEuropa League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast
    Chile

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón
    Negocios

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    “Opinión anticipada”: los detalles de la querella del controlador de Sartor en contra de la presidenta de la CMF

    Lipigas pone en marcha la primera planta de BioGNL de Sudamérica

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping
    Tendencias

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi
    El Deportivo

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    Guerra total entre Chiqui Tapia y Estudiantes: la dura sanción de la AFA contra la Bruja Verón y el plantel pincharrata

    Desde la mitad de la cancha: el impresionante golazo del Utrecht ante el Betis de Manuel Pellegrini por Europa League

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela
    Mundo

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida