Problemas para Pellegrini: la insólita patada entre compañeros que terminó con Isco y Amrabat lesionados en el Betis

Manuel Pellegrini abría la boca y hacía muecas con la cara, mientras Isco y Sofyan Amrabat se retorcían de dolor en el césped del estadio La Cartuja. La primera jugada del partido entre Betis y Utrecht, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League, fue por lejos la más desafortunada para el equipo del Ingeniero, quien perdió a dos de sus piezas importantes en la mitad de la cancha.

Apenas iniciado el encuentro, un balón fue despejado del área del equipo visitante. En ese momento, Isco corrió tratando de controlarlo, sin notar que de frente venía Amrabat, dispuesto a rematar para terminar el ataque.

La jugada fue estrepitosa: el pie del marroquí impactó con fuerza sobre el tobillo del español. El balón acabó lejos, los dos en el piso y sus compañeros corriendo a asistirlos.

Amrabat wtf bro he’s literally your teammate.😂



Ambos afuera

Los antecedentes son igual de insólitos que la acción ocurrida. Isco, de 33 años, volvía a ser titular luego de una lesión. Este jueves, luego del desafortunado choque, se lanzó al pasto a los 10′. Había probado por unos minutos para seguir en el campo, pero no pudo más. Salió apoyándose en dos integrantes del cuerpo técnico del Betis y se le vio subir apenas las escaleras rumbo a los camarines. Su lugar lo tomó el colombiano Nelson Deossa.

Pero había más. A los 15′, Amrabat también cayó al piso. No podía seguir, a pesar de los esfuerzos. Rápido, Pablo Fornals se quitó el buzo y entró al campo en su puesto. Dos menos para Pellegrini.

A días de enfrentar al Sevilla de Alexis Sánchez

Hasta el cierre de esta nota, el elenco bético no ha informado la gravedad de las dolencias sufridas por Isco y Amrabat. Llegan en un momento delicado en la temporada. En tres días más, jugarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán el clásico ante Sevilla de Alexis Sánchez, por la fecha 14 de LaLiga.

Más allá de la rivalidad, es un duelo determinante para las pretensiones de ambos elencos este año, ya que Betis aspira a meterse en la parte alta de la tabla, mientras que el equipo de Gabriel Suazo y Alexis necesita volver a ganar para alejarse de la zona roja.