Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”

Manuel Pellegrini valoró el esfuerzo de sus dirigidos en el triunfo del Betis por 2-1 sobre el Utrecht, para mantener el invicto en la Fase de Liga de la Europa League. Sin embargo, lamentó la mala suerte que significó perder a Isco Alarcón y Sofyan Amrabat en la misma jugada, siendo sustituidos antes de los 15 minutos iniciales, descartándolos para el derbi del domingo ante el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

“Ha sido un partido muy accidentado, sobre todo el primer tiempo, con la lesión de Isco y Amrabat, que es increíble, y otros golpes fuertes para ambos equipos”, comenzó diciendo el Ingeniero, asegurando que ninguno estará disponible para el clásico andaluz. “Isco no estará el domingo. Le dieron siete puntos de sutura y, aunque no hay lesión ósea ni muscular, le va llevar un tiempo recuperarse. No llega ninguno de los dos, salvo que Amrabat tuviera una recuperación muy buena. Por la manera en que tenía el tobillo es difícil. Es importante que la lesión no sea larga y que Isco se recupere del golpe y la herida que sufrió”, agregó.

El DT nacional mostró su satisfacción por la victoria y por el esfuerzo del conjunto: “Me gustó la intensidad ante un equipo que maneja bien el balón. Tuvimos el control en los 45 minutos, apenas tuvieron llegadas a portería, una después de la lesión de Isco y Amrabat. Dominamos el balón, tuvimos llegadas y funcionamiento adecuado”.

En su alocución, Pellegrini anticipó el derbi, un partido más que importante para el Betis y para sus archirrivales del Sevilla. “Absolutamente todo el mundo en la ciudad está esperando el partido. Los dos llegamos con bajas importantes, estamos centrados en conseguir los tres puntos, que sería fundamental sumarlos en LaLiga y poder darle una alegría a la hinchada, esperamos no fallarles. Sabemos lo que significa tanto para un equipo como para el otro y los jugadores saldrán al cien por cien a buscar los tres puntos”, manifestó.

Nuevamente, el Ingeniero fue consultado por su renovación con la tienda de Heliópolis. Según información de El Deportivo, el club concretó la permanencia del estratega hasta junio de 2027, lo que se cruza con el interés de la selección chilena. “Ya veremos, ahora nos preocupamos solo del derbi”, contestó Manuel Pellegrini.