BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    Los verdiblancos derrotaron por 2-1 al Utrecht, de la Eredivisie neerlandesa, y mantienen su invicto en la Fase de Liga del torneo continental. Eso sí, el Ingeniero sufrió con una insólita acción que sacó prematuramente del partido a dos de sus jugadores, a tres días de visitar al Sevilla.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    En un accidentado partido, el Betis venció al Utrecht por la Europa League. Foto: @RealBetis

    Fue un triunfo con sensaciones encontradas para el Betis. Si bien venció por 2-1 al Utrecht, de la Eredivisie de Países Bajos, y se acomoda en la Fase de Liga de la Europa League, tuvo un costo asociado que no le causa ninguna gracia a Manuel Pellegrini: las lesiones de Isco y Sofyan Amrabat. Y más todavía, considerando el por qué de las molestias físicas que los obligaron a salir precozmente del partido.

    Los verdiblancos llegaron como uno de los invictos del torneo continental, pero también tenían un ojo puesto en el derbi andaluz del domingo ante el Sevilla. Por lo mismo, el Ingeniero cuidó a algunos titulares como Marc Bartra, Pablo Fornals o Valentín Gómez. A eso se agregaron las bajas de Giovani Lo Celso y Cedric Bakambu, lesionados. Eso sí, le entregó la primera titularidad de la temporada a Isco Alarcón. Duró menos de 10 minutos.

    El duelo entregó una de las imágenes más insólitas que el fútbol puede dar. Apenas había comenzado el juego y sucede una increíble patada entre compañeros, con Isco y Amrabat como protagonistas. El ex Málaga choca al marroquí, que venía de frente al balón y con la intención de rematar al arco. Ambos quedaron visiblemente afectados ante el impacto. Isco volvió e intentó seguir, pero no pudo. Antes de los 10′ fue reemplazado por el colombiano Deossa. Después salió Amrabat, también lesionado, reemplazado por Fornals. Pellegrini no lo podía creer. Gastó dos ventanas de cambios en menos de 15′.

    Isco salió lesionado prematuramente en el duelo contra Utrecht.

    Superado el asunto de las bajas de dos piezas importantes para el DT nacional, el Betis insinuaba en materia ofensiva. Eso sí, le faltaba ser más profundo para generar un peligro concreto en el área visitante. En los 25′, lo tuvo Cucho Hernández, pero le sacaron el balón en la línea. Fue un aviso del delantero colombiano, quien abriría el marcador en los 42′. Se lanza en palomita y conecta un envío preciso de Antony.

    El primer tiempo fue realmente accidentado, porque también el Utrecht pasó un susto. Esto se debió a un fuerte choque entre el arquero Brouwer y su compañero El Karouani. Este último, conmocionado, no pudo seguir en el encuentro.

    Los béticos pegaron de nuevo en el inicio del complemento. En los 50′, Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Ez Abde (así dice su camiseta), convirtió el 2-0. Recibió el balón y fue transitando desde la izquierda al centro, hasta que sacó un disparo al primer palo de Brouwer. Teóricamente, este tanto le podía dar mayor tranquilidad a los andaluces. No sucedió. El partido se abrió.

    Los neerlandeses encontraron el descuento con un gol de otro partido. En los 55′, una anotación increíble del español Miguel Rodríguez, desde prácticamente la mitad de la cancha, puso el 2-1. Pilló al meta Álvaro Valles adelantado y lo batió con un remate tan notable como preciso.

    El Betis terminaría sacando adelante un partido más duro de lo previsible, por factores que exceden lo que puede controlar el entrenador. El cuadro verdiblanco suma 11 puntos y está dentro de los ocho primeros de la Fase Liga, que clasifican directo a octavos de final. Ahora puede enfocarse de lleno en el clásico contra el Sevilla, que se juega el domingo en el Sánchez Pizjuán.

    Perdió el Midtjylland de Osorio

    En el primer turno del día, el Midtjylland de Darío Osorio tenía una difícil visita a Italia. En efecto, el elenco danés perdió el invicto que llevaba en la Europa League. Fue una derrota de 2-1 con la Roma, en el Estadio Olímpico de la capital italiana. El seleccionado chileno arrancó en la banca y jugó el segundo tiempo.

    Neil El Aynaoui (7′) y Stephan El Shaarawy (83′) hicieron los goles para el cuadro romano. En la parte final, Paulinho hizo el descuento para el Midtjylland, que se quedó con 12 puntos y, de igual manera, es uno de los líderes.

    Por su parte, el Brann de Niklas Castro empató 1-1 en su visita al PAOK de Grecia. El delantero chileno-noruego fue titular y salió reemplazado en los 72′. El elenco nórdico alcanza los ocho puntos y permanece en zona de playoffs, buscando un cupo para los octavos de final.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalBetisUtrechtManuel PellegriniEuropa LeagueIscoAmrabatDerbi de Sevilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast
    Chile

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón
    Negocios

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    “Opinión anticipada”: los detalles de la querella del controlador de Sartor en contra de la presidenta de la CMF

    Lipigas pone en marcha la primera planta de BioGNL de Sudamérica

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping
    Tendencias

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi
    El Deportivo

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    La dura sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes tras el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central

    Desde la mitad de la cancha: el impresionante golazo del Utrecht ante el Betis de Manuel Pellegrini por Europa League

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela
    Mundo

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida