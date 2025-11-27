Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

Fue un triunfo con sensaciones encontradas para el Betis. Si bien venció por 2-1 al Utrecht, de la Eredivisie de Países Bajos, y se acomoda en la Fase de Liga de la Europa League, tuvo un costo asociado que no le causa ninguna gracia a Manuel Pellegrini: las lesiones de Isco y Sofyan Amrabat. Y más todavía, considerando el por qué de las molestias físicas que los obligaron a salir precozmente del partido.

Los verdiblancos llegaron como uno de los invictos del torneo continental, pero también tenían un ojo puesto en el derbi andaluz del domingo ante el Sevilla. Por lo mismo, el Ingeniero cuidó a algunos titulares como Marc Bartra, Pablo Fornals o Valentín Gómez. A eso se agregaron las bajas de Giovani Lo Celso y Cedric Bakambu, lesionados. Eso sí, le entregó la primera titularidad de la temporada a Isco Alarcón. Duró menos de 10 minutos.

El duelo entregó una de las imágenes más insólitas que el fútbol puede dar. Apenas había comenzado el juego y sucede una increíble patada entre compañeros, con Isco y Amrabat como protagonistas. El ex Málaga choca al marroquí, que venía de frente al balón y con la intención de rematar al arco. Ambos quedaron visiblemente afectados ante el impacto. Isco volvió e intentó seguir, pero no pudo. Antes de los 10′ fue reemplazado por el colombiano Deossa. Después salió Amrabat, también lesionado, reemplazado por Fornals. Pellegrini no lo podía creer. Gastó dos ventanas de cambios en menos de 15′.

Isco salió lesionado prematuramente en el duelo contra Utrecht.

Superado el asunto de las bajas de dos piezas importantes para el DT nacional, el Betis insinuaba en materia ofensiva. Eso sí, le faltaba ser más profundo para generar un peligro concreto en el área visitante. En los 25′, lo tuvo Cucho Hernández, pero le sacaron el balón en la línea. Fue un aviso del delantero colombiano, quien abriría el marcador en los 42′. Se lanza en palomita y conecta un envío preciso de Antony.

El primer tiempo fue realmente accidentado, porque también el Utrecht pasó un susto. Esto se debió a un fuerte choque entre el arquero Brouwer y su compañero El Karouani. Este último, conmocionado, no pudo seguir en el encuentro.

Los béticos pegaron de nuevo en el inicio del complemento. En los 50′, Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Ez Abde (así dice su camiseta), convirtió el 2-0. Recibió el balón y fue transitando desde la izquierda al centro, hasta que sacó un disparo al primer palo de Brouwer. Teóricamente, este tanto le podía dar mayor tranquilidad a los andaluces. No sucedió. El partido se abrió.

Los neerlandeses encontraron el descuento con un gol de otro partido. En los 55′, una anotación increíble del español Miguel Rodríguez, desde prácticamente la mitad de la cancha, puso el 2-1. Pilló al meta Álvaro Valles adelantado y lo batió con un remate tan notable como preciso.

El Betis terminaría sacando adelante un partido más duro de lo previsible, por factores que exceden lo que puede controlar el entrenador. El cuadro verdiblanco suma 11 puntos y está dentro de los ocho primeros de la Fase Liga, que clasifican directo a octavos de final. Ahora puede enfocarse de lleno en el clásico contra el Sevilla, que se juega el domingo en el Sánchez Pizjuán.

Perdió el Midtjylland de Osorio

En el primer turno del día, el Midtjylland de Darío Osorio tenía una difícil visita a Italia. En efecto, el elenco danés perdió el invicto que llevaba en la Europa League. Fue una derrota de 2-1 con la Roma, en el Estadio Olímpico de la capital italiana. El seleccionado chileno arrancó en la banca y jugó el segundo tiempo.

Neil El Aynaoui (7′) y Stephan El Shaarawy (83′) hicieron los goles para el cuadro romano. En la parte final, Paulinho hizo el descuento para el Midtjylland, que se quedó con 12 puntos y, de igual manera, es uno de los líderes.

Por su parte, el Brann de Niklas Castro empató 1-1 en su visita al PAOK de Grecia. El delantero chileno-noruego fue titular y salió reemplazado en los 72′. El elenco nórdico alcanza los ocho puntos y permanece en zona de playoffs, buscando un cupo para los octavos de final.