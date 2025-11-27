Portugal consolida su proyecto: vence a la sorprendente Austria y se corona con su primer Mundial Sub 17

Portugal se inscribe en la historia. La selección lusa se consagró como campeona del Mundial Sub 17 tras vencer por la mínima a la sorprendente Austria, obteniendo su primera estrella en la categoría.

El estadio Internacional Khalifa, con el presidente de la FIFA Gianni Infantino presente en las tribunas, albergó un duelo histórico. No solo se trató de una definición entre dos países que nunca habían disputado una final, hecho inédito en 34 años, sino que enfrentó a los dos equipos más sólidos del torneo.

La contundente Portugal, la más goleadora del torneo y actual campeona de la Eurocopa Sub 17, se midió ante la incipiente Austria, invicta, con apenas un gol en contra y con la máxima figura del certamen. Los lusos terminaron quedándose con la corona.

La primera estrella lusa

Fue un encuentro de dos equipos propositivos, aunque rápidamente el conjunto luso asumió más protagonismo con la pelota, con distribuciones más largas ante un equipo que no tuvo problemas en ceder esa iniciativa. El Wunderteam retrocedió unos metros, se replegó y plantó la férrea defensa que hasta la final había sido batida solo una vez, con la clasificación asegura en la última fase de grupos y con el arquero suplente.

No obstante, en el minuto 13′ parecía llegar la apertura de la cuenta de Portugal. Pelotazo largo y presión de Duarte Cunha que provocó un grosero error del arquero Daniel Posch, que chocó con Florian Hofman. Cuando el atacante parecía quedar con el arco a su disposición, el árbitro peruano Bruno Pérez anuló la jugada por una falta del luso sobre el defensor.

Austria mantuvo su plan de juego. Fue un equipo paciente sin pelota, pero agresivo y directo con ella. Buscó hacer daño con transiciones rápidas tras recuperación, aunque tampoco tuvo problemas a la hora tener posesiones más largas.

No obstante, vino la apertura de la cuenta en el 32′ tras una gran jugada colectiva. Una buena pared entre Mateus Mide y Cunha terminó con un centro raso para Anísio Cabral, que solo tuvo que empujar la pelota para sellar su séptimo tanto en el torneo. Como nunca en el certamen, la defensa austriaca se vio muy mal parada.

Austria cambió su actitud tras salir de los vestuarios. Liderados por su estrella Johannes Moser salieron en busca de la igualdad. Aunque el goleador se vio reducido y no pudo ser determinante como venía siendo. Además, por razones propias al cambio de disposición táctica, dejaron más espacios en la zaga. Fue un complemento de ida y vuelta, pero sin muchas acciones de peligro.

A punta de centros y con más ganas que otra cosa, Austria logró complicar. El portero Romario Cunha y el palo evitaron dos ataques sobre el cierre. Finalmente, Portugal se quedó con la victoria y el Mundial Sub 17. Se trata de su primera estrella en la categoría, en su cuarta participación en el certamen.

Antes solo había estado presente en 1989, 1995 y 2003. Su mejor resultado era el tercer lugar de 1989, donde el técnico Bino Maçães fue uno de los protagonistas, compartiendo plantel con estrellas como Luis Figo.

Los lusos también han sido campeones en la Sub 20, en 1989 y 1991. Eso sí, no han podido traducir esos éxitos a nivel absoluto. En 2026, liderados por Cristiano Ronaldo y con una de las mejores generaciones de su historia, buscarán la estrella que les falta.

Italia se queda con el bronce

Horas más temprano, Brasil e Italia se enfrentaron para subirse al podio del Mundial Sub 17. Finalmente, la Azzurra se impuso por penales y se quedó con el tercer lugar del torneo, alcanzando la mejor ubicación de su historia.

La temprana expulsión del defensor Vitao (14′) condicionó a los sudamericanos, que se vieron superados por los europeos. Sin embargo, lograron sostener el resultado durante los 90 minutos, donde no se sacaron ventaja.

Pese a ser la cuarta tanda en el torneo para los brasileños, en la tanda fueron más eficaces los italianos imponiéndose por 4-2 y sellando su tercer puesto.