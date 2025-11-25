“Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17. . Por FIFA

Austria vive un torneo inesperado en Qatar. La Sub 17 que dirige Hermann Stadler se instaló en la final del Mundial tras vencer por 2-0 a Italia. En ese escenario emergió, otra vez, la figura que ha marcado el recorrido del equipo: Johannes Moser, el atacante de 17 años que se ha transformado en el rostro del sorprendente avance austriaco.

El jugador del Liefering, filial del Red Bull Salzburgo, llevaba el dorsal 19 y esperó al segundo tiempo para desequilibrar. Primero, con un pase al espacio que él mismo aprovechó gracias a su aceleración, despegando desde la banda hasta quedar perfilado para un zurdazo cruzado. Más tarde, ya con Italia volcada en busca del empate, cerró su actuación con un tiro libre directo que ajustó al palo, un golpe seco que liquidó cualquier intento de reacción del rival. Fue, otra vez, determinante en un torneo en el que ha marcado ocho veces.

Ese registro lo instala como el goleador del Mundial. Solo se ha quedado sin anotar en un partido. En el duelo de fase de grupos ante Nueva Zelanda. En todo lo demás, ha aparecido para acompañar cada victoria y sostener un sueño colectivo que acerca a Austria a un logro histórico. Sus números con la selección Sub 17, con 17 partidos y 12 goles, explican parte de la dimensión de su impacto, pero en Qatar su influencia adquirió rasgos de líder ofensivo.

La selección de Austria en el Mundial Sub 17.

Su trayectoria

Moser, nacido el 16 de enero de 2008 en Klagenfurt, se desempeña como mediocampista ofensivo, aunque en este Mundial ha sido utilizado con libertad para atacar desde los costados. Mide 1,79 metros y combina velocidad, técnica y un disparo que ha sido decisivo en la campaña. Aun así, su propio análisis busca restarle foco a lo individual.

“Por supuesto que estoy contento por haber marcado tantos goles”, afirmó. “Mi objetivo principal no es ganar la Bota de Oro, sino ganar el título del Mundial junto con el equipo. Mis goles se los debo a mis compañeros. Funcionamos como una unidad, y eso es lo más importante”, añadió.

El que sí se permitió definirlo sin matices fue el capitán, Jakub Pokorny. “La velocidad, la técnica y el tiro de Johannes… Es increíble. Nunca había visto nada igual. Es un jugador especial”, señaló el defensor.

Tras la victoria ante Italia, el joven austriaco volvió a subrayar la magnitud del momento para un país poco habituado a estas instancias. “Estoy muy feliz. Todavía no nos lo podemos creer. Ha sido un partido muy físico, ahora tenemos que analizarlo y pensar en la final. Somos un país muy pequeño y esto significa mucho para todos nosotros. Pero el trabajo no ha terminado, queremos ganar el Mundial”, sostuvo.

El equipo ha encontrado en él a su mejor carta para competir contra selecciones con más historia y recorrido. Con una capacidad repetida para aparecer en los momentos clave, Moser se ha convertido en la pieza que ordena la ilusión austriaca. Este jueves, a las 13 horas, Austria enfrenta a Italia en el estadio Internacional Khalifa. Ahí Moser buscará quedar en la historia.