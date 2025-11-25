BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17

    El volante ofensivo suma ocho goles en Qatar. Es el máximo anotador de un certamen donde el conjunto europeo está instalado en la final.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17. . Por FIFA

    Austria vive un torneo inesperado en Qatar. La Sub 17 que dirige Hermann Stadler se instaló en la final del Mundial tras vencer por 2-0 a Italia. En ese escenario emergió, otra vez, la figura que ha marcado el recorrido del equipo: Johannes Moser, el atacante de 17 años que se ha transformado en el rostro del sorprendente avance austriaco.

    El jugador del Liefering, filial del Red Bull Salzburgo, llevaba el dorsal 19 y esperó al segundo tiempo para desequilibrar. Primero, con un pase al espacio que él mismo aprovechó gracias a su aceleración, despegando desde la banda hasta quedar perfilado para un zurdazo cruzado. Más tarde, ya con Italia volcada en busca del empate, cerró su actuación con un tiro libre directo que ajustó al palo, un golpe seco que liquidó cualquier intento de reacción del rival. Fue, otra vez, determinante en un torneo en el que ha marcado ocho veces.

    Ese registro lo instala como el goleador del Mundial. Solo se ha quedado sin anotar en un partido. En el duelo de fase de grupos ante Nueva Zelanda. En todo lo demás, ha aparecido para acompañar cada victoria y sostener un sueño colectivo que acerca a Austria a un logro histórico. Sus números con la selección Sub 17, con 17 partidos y 12 goles, explican parte de la dimensión de su impacto, pero en Qatar su influencia adquirió rasgos de líder ofensivo.

    La selección de Austria en el Mundial Sub 17.

    Su trayectoria

    Moser, nacido el 16 de enero de 2008 en Klagenfurt, se desempeña como mediocampista ofensivo, aunque en este Mundial ha sido utilizado con libertad para atacar desde los costados. Mide 1,79 metros y combina velocidad, técnica y un disparo que ha sido decisivo en la campaña. Aun así, su propio análisis busca restarle foco a lo individual.

    “Por supuesto que estoy contento por haber marcado tantos goles”, afirmó. “Mi objetivo principal no es ganar la Bota de Oro, sino ganar el título del Mundial junto con el equipo. Mis goles se los debo a mis compañeros. Funcionamos como una unidad, y eso es lo más importante”, añadió.

    El que sí se permitió definirlo sin matices fue el capitán, Jakub Pokorny. “La velocidad, la técnica y el tiro de Johannes… Es increíble. Nunca había visto nada igual. Es un jugador especial”, señaló el defensor.

    Tras la victoria ante Italia, el joven austriaco volvió a subrayar la magnitud del momento para un país poco habituado a estas instancias. “Estoy muy feliz. Todavía no nos lo podemos creer. Ha sido un partido muy físico, ahora tenemos que analizarlo y pensar en la final. Somos un país muy pequeño y esto significa mucho para todos nosotros. Pero el trabajo no ha terminado, queremos ganar el Mundial”, sostuvo.

    El equipo ha encontrado en él a su mejor carta para competir contra selecciones con más historia y recorrido. Con una capacidad repetida para aparecer en los momentos clave, Moser se ha convertido en la pieza que ordena la ilusión austriaca. Este jueves, a las 13 horas, Austria enfrenta a Italia en el estadio Internacional Khalifa. Ahí Moser buscará quedar en la historia.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 17Johannes MoserAustriaAustria Sub 17Selección de Austria Sub 17

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sebastián Sichel y segunda vuelta presidencial: “Cualquier continuidad de este gobierno es un desastre”

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Sebastián Sichel y segunda vuelta presidencial: “Cualquier continuidad de este gobierno es un desastre”
    Chile

    Sebastián Sichel y segunda vuelta presidencial: “Cualquier continuidad de este gobierno es un desastre”

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia
    Negocios

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño
    Tendencias

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17

    “Quiere, pero de momento no puede”: en España critican a Alexis Sánchez en su retorno al Sevilla

    El duelo entre Barcelona y Chelsea se roba las miradas en el inicio de la quinta jornada de la Champions League

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea
    Mundo

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad