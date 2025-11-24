BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal

    El Scratch no pudo en su tercera tanda del certamen. Más temprano, Austria dio la sorpresa al imponerse ante Italia.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal.

    Brasil quedó fuera del Mundial Sub 17 de Qatar en la semifinal. Portugal avanzó a la final tras imponerse por 6-5 en la tanda de penales, después de un partido que terminó sin goles en el tiempo regular. La canarinha, único representante sudamericano que quedaba en competencia, tuvo en sus manos la clasificación, pero no logró cerrar la serie en el momento clave.

    El duelo no tuvo ocasiones claras. Ninguno de los dos equipos logró imponerse en la mitad del campo y la definición desde los doce pasos terminó siendo la vía inevitable para resolver el encuentro.

    En la tanda, ambos comenzaron con ejecuciones firmes hasta que llegó una jugada clave cuando el arquero portugués, Romário, fue el encargado de patear uno de los lanzamientos y terminó enviándolo desviado. Con ello, Brasil tuvo la chance de sellar la clasificación. Si avanzaban, era su tercera tanda exitosa en el torneo.

    Sin embargo, el duelo dio un giro brusco segundos después. Ruan Pablo, encargado de cerrar la serie para el Scratch, estrelló su remate en el poste, desperdiciando la oportunidad de instalarse en la final. Tras ese error, Portugal retomó el control emocional de la tanda y no volvió a fallar. Brasil, en cambio, no logró recomponerse y terminó cediendo la clasificación. En esta ocasión, Joao Pedro, que antes atajó seis tiros en el certamen, no logró aparecer.

    Austria da la sorpresa

    En la otra semifinal, Austria escribió una página histórica al vencer 2-0 a Italia y avanzar por primera vez a la final de un Mundial Sub 17. Johannes Moser fue nuevamente la gran figura, anotando los dos goles del encuentro y consolidándose como máximo artillero del campeonato, con ocho tantos.

    Italia controló el primer tiempo con claridad. Inacio, Campaniello e Iddrisa dispusieron de oportunidades que no lograron convertir, mientras Austria se mantuvo firme atrás.

    El segundo tiempo cambió el desarrollo. Austria adelantó líneas y encontró el 1-0 a los 57 minutos, tras una diagonal profunda de Moser que terminó en definición cruzada.

    La expulsión de Borasio, recién ingresado, dejó a los italianos sin margen para una remontada. En tiempo añadido, Moser ejecutó un tiro libre directo para el 2-0 final, sellando una clasificación inédita para su país.

    La final del Mundial Sub 17 se disputará el jueves a las 13.00 horas en el Estadio Internacional Khalifa. El partido por eltercer lugar, en tanto, se jugará ese mismo día a las 09.30 horas, la Cancha 7 del Aspire Zone de Doha, donde se ha desarrollado todo el torneo qatarí.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 17

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    “Di no cuando te ofrezcan vapear”: así será la nueva advertencia obligatoria para la publicidad de vapeadores

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Triple homicidio en La Reina: las huellas que el abogado del principal imputado dice que la Fiscalía no ha considerado

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    5.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada
    Chile

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000
    Negocios

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    Empresas telco dicen que bloquearon sitios de apuestas online, pero estos siguen funcionando con otras direcciones

    Vasco Costa deja de la presidencia de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras tras 27 años en el cargo

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos
    El Deportivo

    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Cambios en el directorio, problemas en el Santa Laura y desfile de técnicos: las causas de la debacle de Unión Española

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025
    Cultura y entretención

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025

    Julieta Venegas canta Mi muñeca me habló en la nueva película de 31 Minutos

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia
    Mundo

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad