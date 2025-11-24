Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal.

Brasil quedó fuera del Mundial Sub 17 de Qatar en la semifinal. Portugal avanzó a la final tras imponerse por 6-5 en la tanda de penales, después de un partido que terminó sin goles en el tiempo regular. La canarinha, único representante sudamericano que quedaba en competencia, tuvo en sus manos la clasificación, pero no logró cerrar la serie en el momento clave.

El duelo no tuvo ocasiones claras. Ninguno de los dos equipos logró imponerse en la mitad del campo y la definición desde los doce pasos terminó siendo la vía inevitable para resolver el encuentro.

En la tanda, ambos comenzaron con ejecuciones firmes hasta que llegó una jugada clave cuando el arquero portugués, Romário, fue el encargado de patear uno de los lanzamientos y terminó enviándolo desviado. Con ello, Brasil tuvo la chance de sellar la clasificación. Si avanzaban, era su tercera tanda exitosa en el torneo.

Sin embargo, el duelo dio un giro brusco segundos después. Ruan Pablo, encargado de cerrar la serie para el Scratch, estrelló su remate en el poste, desperdiciando la oportunidad de instalarse en la final. Tras ese error, Portugal retomó el control emocional de la tanda y no volvió a fallar. Brasil, en cambio, no logró recomponerse y terminó cediendo la clasificación. En esta ocasión, Joao Pedro, que antes atajó seis tiros en el certamen, no logró aparecer.

Austria da la sorpresa

En la otra semifinal, Austria escribió una página histórica al vencer 2-0 a Italia y avanzar por primera vez a la final de un Mundial Sub 17. Johannes Moser fue nuevamente la gran figura, anotando los dos goles del encuentro y consolidándose como máximo artillero del campeonato, con ocho tantos.

Italia controló el primer tiempo con claridad. Inacio, Campaniello e Iddrisa dispusieron de oportunidades que no lograron convertir, mientras Austria se mantuvo firme atrás.

El segundo tiempo cambió el desarrollo. Austria adelantó líneas y encontró el 1-0 a los 57 minutos, tras una diagonal profunda de Moser que terminó en definición cruzada.

La expulsión de Borasio, recién ingresado, dejó a los italianos sin margen para una remontada. En tiempo añadido, Moser ejecutó un tiro libre directo para el 2-0 final, sellando una clasificación inédita para su país.

La final del Mundial Sub 17 se disputará el jueves a las 13.00 horas en el Estadio Internacional Khalifa. El partido por eltercer lugar, en tanto, se jugará ese mismo día a las 09.30 horas, la Cancha 7 del Aspire Zone de Doha, donde se ha desarrollado todo el torneo qatarí.