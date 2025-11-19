BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Quién es João Pedro, el arquero de Brasil que ha tapado seis penales en el Mundial Sub 17

    El guardameta nacido en 2008 se ha posicionado como la principal figura del Scratch en el certamen planetario que se juega en Qatar.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Quién es Joao Pedro, el arquero de Brasil que ha tapado seis penales en el Mundial Sub 17. . Por FIFA

    Brasil es el único sudamericano que sigue en carrera en el Mundial Sub 17 de Qatar. El equipo que dirige Dudu Patetuci se ha apoyado en su arquero en las fases de decisivas. Si hay un responsable de que el Scratch esté entre los ocho mejores es João Pedro. El joven guardameta, generación 2008, atajó seis penales en los dos cruces de eliminación directa. Este viernes, la verdeamarela enfrenta a Marruecos a las 12.45 horas.

    El arquero del Santos, conocido como el Menino da Vila del plantel, por ser formado en el equipo de Pelé y Neymar, forma parte del proceso desde 2023 y es uno de los jugadores con más convocatorias en esta categoría. El DT lo ha destacado como un elemento de total confianza desde la Sub 15. “Es el que más veces ha venido a la selección. Confiamos mucho en él. Está en un momento espléndido”, dijo el técnico tras la clasificación a cuartos de final.

    En la fase de grupos no lució tanto, porque Brasil avanzó sin mayores zozobras. Golearon a Honduras (7-0) y a Indonesia (4-0), además de sumar un empate ante Zambia (1-1). Su aparición vino después, en los momentos de mayor presión. Ahí ha sido determinante.

    En los dieciseisavos de final, ante Paraguay, Brasil jugó con un futbolista menos desde los diez minutos y consiguió sostener un 0-0 gracias a dos intervenciones clave de João Pedro en el tiempo reglamentario, incluida una atajada mano a mano. En la tanda de penales, el portero detuvo tres remates y aseguró el avance. “Solo pensé en ayudar a mis compañeros. Cuando yo lo necesito, ellos están ahí. Quería hacer un milagro”, comentó tras el partido.

    La formación de Brasil ante Francia en el Mundial Sub 17. . Por FIFA

    En octavos, contra Francia, su influencia volvió a ser decisiva. A los 33 minutos, contuvo un lanzamiento penal de Christ Batola, aunque en el rebote los europeos abrieron la cuenta. Más tarde, realizó otra atajada fundamental ante Pierre Mounguengue en una jugada de uno contra uno, acción que permitió a la canarinha mantenerse en el partido hasta conseguir el empate a través de Pietro Tavares, en el minuto 89. En la definición desde los doce pasos, João Pedro volvió a sobresalir con dos paradas que sellaron la clasificación.

    Con esos dos encuentros, el arquero suma seis penales atajados de los 13 que ha enfrentado en esta Copa del Mundo. Sus compañeros lo reconocen como un factor diferencial. “Tener a João Pedro es muy satisfactorio. Cuando más lo necesitamos, él está ahí”, afirmó el capitán Zé Lucas.

    A diferencia de otros arqueros que suelen atribuir su eficacia en los penales a la intuición, el joven brasileño insiste en que la explicación es más sencilla. Considera que todo se reduce a trabajo. “Tirar penales es cuestión de entrenamiento. He estado entrenando mucho. Este año estoy teniendo mucha suerte”, señaló este martes.

    João Pedro, seguidor declarado de Thibaut Courtois y Manuel Neuer, se ha consolidado como una de las irrupciones del Mundial Sub 17. Su protagonismo llegó en el momento más exigente y coloca a Brasil entre los candidatos.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 17BrasilSelección de BrasilJoao Pedro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Chile

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Negocios

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad
    El Deportivo

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona

    El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
    Mundo

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?