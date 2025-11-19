Quién es João Pedro, el arquero de Brasil que ha tapado seis penales en el Mundial Sub 17

Quién es Joao Pedro, el arquero de Brasil que ha tapado seis penales en el Mundial Sub 17. . Por FIFA

Brasil es el único sudamericano que sigue en carrera en el Mundial Sub 17 de Qatar. El equipo que dirige Dudu Patetuci se ha apoyado en su arquero en las fases de decisivas. Si hay un responsable de que el Scratch esté entre los ocho mejores es João Pedro. El joven guardameta, generación 2008, atajó seis penales en los dos cruces de eliminación directa. Este viernes, la verdeamarela enfrenta a Marruecos a las 12.45 horas.

El arquero del Santos, conocido como el Menino da Vila del plantel, por ser formado en el equipo de Pelé y Neymar, forma parte del proceso desde 2023 y es uno de los jugadores con más convocatorias en esta categoría. El DT lo ha destacado como un elemento de total confianza desde la Sub 15. “Es el que más veces ha venido a la selección. Confiamos mucho en él. Está en un momento espléndido”, dijo el técnico tras la clasificación a cuartos de final.

En la fase de grupos no lució tanto, porque Brasil avanzó sin mayores zozobras. Golearon a Honduras (7-0) y a Indonesia (4-0), además de sumar un empate ante Zambia (1-1). Su aparición vino después, en los momentos de mayor presión. Ahí ha sido determinante.

En los dieciseisavos de final, ante Paraguay, Brasil jugó con un futbolista menos desde los diez minutos y consiguió sostener un 0-0 gracias a dos intervenciones clave de João Pedro en el tiempo reglamentario, incluida una atajada mano a mano. En la tanda de penales, el portero detuvo tres remates y aseguró el avance. “Solo pensé en ayudar a mis compañeros. Cuando yo lo necesito, ellos están ahí. Quería hacer un milagro”, comentó tras el partido.

La formación de Brasil ante Francia en el Mundial Sub 17. . Por FIFA

En octavos, contra Francia, su influencia volvió a ser decisiva. A los 33 minutos, contuvo un lanzamiento penal de Christ Batola, aunque en el rebote los europeos abrieron la cuenta. Más tarde, realizó otra atajada fundamental ante Pierre Mounguengue en una jugada de uno contra uno, acción que permitió a la canarinha mantenerse en el partido hasta conseguir el empate a través de Pietro Tavares, en el minuto 89. En la definición desde los doce pasos, João Pedro volvió a sobresalir con dos paradas que sellaron la clasificación.

Con esos dos encuentros, el arquero suma seis penales atajados de los 13 que ha enfrentado en esta Copa del Mundo. Sus compañeros lo reconocen como un factor diferencial. “Tener a João Pedro es muy satisfactorio. Cuando más lo necesitamos, él está ahí”, afirmó el capitán Zé Lucas.

A diferencia de otros arqueros que suelen atribuir su eficacia en los penales a la intuición, el joven brasileño insiste en que la explicación es más sencilla. Considera que todo se reduce a trabajo. “Tirar penales es cuestión de entrenamiento. He estado entrenando mucho. Este año estoy teniendo mucha suerte”, señaló este martes.

João Pedro, seguidor declarado de Thibaut Courtois y Manuel Neuer, se ha consolidado como una de las irrupciones del Mundial Sub 17. Su protagonismo llegó en el momento más exigente y coloca a Brasil entre los candidatos.