San Marcos de Arica pone un pie y medio en las semifinales de la liguilla con una clara victoria de visita ante Rangers

Una friccionado partido se vivió en la noche talquina entre Rangers y San Marcos de Arica.

Un accidentado partido se vivió en el repleto estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca. Rangers y San Marcos disputaron anoche el partido de ida por los cuartos de final de la liguilla, en un duelo que debió ser detenido por unos instantes, a los 6′, por bombas lacrimógenas en el exterior del recinto producto algunos incidentes.

Una vez reanudado el juego, tras un corto periodo de para, se vieron dos propuestas dinámicas, con los talquinos generando peligro por los extremos y transformando rápidamente en figura al portero ariqueño Nicolás Temperini.

Tempranamente el árbitro Matías Riquelme expulsó a los 21′ a Matías Sandoval por un claro —y realmente inentendible— codazo desde atrás sobre Guillermo Cubillos. El juez no dudó en mostrarle la roja y dejar con 10 jugadores a los rojinegros. A partir de ahí, los ánimos se caldearon y el elenco nortino comenzó a asentarse de mejor manera en el césped maulino.

En los 34’, un centro de Gary Moya encontró la cabeza de Claudio Servetti, pero el balón se fue levamente desviado, en una de las más claras de los piducanos que, pese a estar con uno menos, se las arreglaron para llevar peligro.

Posterior a esa jugada, los pupilos de Germán Cavalleri perdieron a Cubillos por una lesión, siendo reemplazado por Facundo Velazco.

Cuando el primer tiempo se terminaba, Javier Rivera remató de mucha distancia, pero con la suerte de que el balón se desvió en Sebastián Leyton, clavándose en el ángulo de la portería de un descolocado José Luis Gamonal. El autor de la conquista, formado en Rangers, se disculpó con los 12.006 espectadores presentes en el Ex Fiscal de Talca.

La lápida

Para el complemento, el DT Erwin Durán intentó ajustar las piezas para poder buscar un resultado un poco más confortable, a pesar de la inferioridad numérica. La visita, por su parte, se dedicó a administrar los tiempos y manejar los espacios.

Otra vez cuando el partido se terminaba, vino la lápida. A los 90+3′, un remate desde fuera del área de Diego Plaza puso el 0-2, dejando con un pie y medio a los ariqueños en las semifinales de la liguilla.

La revancha se jugará este domingo 23, al mediodía, en el estadio Carlos Dittborn, donde los nortinos preparan una verdadera fiesta. Tienen con que ilusionarse.