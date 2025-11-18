Con un sudamericano en carrera: así se van a jugar los cuartos de final del Mundial Sub 17
El certamen juvenil disputado en Doha entra en su fase decisiva. Este viernes se definen los clasificados a semifinales.
El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 completó sus octavos de final. Los clasificados son Portugal, Suiza, Austria, Japón, Italia, Burkina Faso, Marruecos y Brasil.
Tras los partidos, los cruces de cuartos de final quedaron definidos: Portugal vs. Suiza, Austria vs. Japón, Italia vs. Burkina Faso y Marruecos vs. Brasil. Las llaves se disputarán este viernes en la Aspire Zone de Doha, en busca de los semifinalistas del certamen juvenil.
El cronograma está definido. En horario chileno, los partidos quedaron programados así:
Austria vs. Japón - 11 horas
Italia vs. Burkina Faso - 11 horas
Marruecos vs. Brasil - 11 horas
Portugal vs. Suiza - 11 horas
