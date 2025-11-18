Revisa el golazo de Darío Osorio con el que la Roja remonta ante Perú en Rusia.

La Roja remonta ante Perú en Rusia. El equipo de Nicolás Córdova se repone en el complemento de una accidentada primera mitad y se adelanta ante el combinado bicolor.

Primero, Felipe Loyola empató el encuentro a los 53 minutos. Después, Darío Osorio puso arriba a Chile a los 60′, anotando un golazo. El jugador del Midtjylland corrió desde la mitad de la cancha con el balón dominado y definió por debajo de Pedro Gallese ante el achique del arquero.

El futbolista formado en Universidad de Chile ha sido uno de los principales agentes ofensivos de la Selección en el partido que se disputa en Sochi.