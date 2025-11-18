BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Decepcionado de los wanderinos”: el lamento de los derrotados del mundo del deporte en las Elecciones 2025

    Solo dos de los candidatos ligados a la estructura deportiva del país lograron un cupo en el Congreso. Jorge Garcés realiza un descarnado análisis de su resultado. En tanto, Vicente Almonacid anticipa que este es el comienzo de su carrera política.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Matías Parker
    “El domingo había personas que no sabían de mi candidatura”: el lamento del mundo del deporte tras las elecciones parlamentarias.

    En las elecciones de este domingo diversas figuras deportivas buscaron incorporarse al Congreso para el periodo 2026-2030. Hubo dos triunfos, varios intentos sin éxito y distintas lecturas sobre lo que dejó la jornada. En el distrito 19 (Ñuble), el exárbitro y exalcalde de Coihueco, Carlos Chandía, aseguró un escaño en la Cámara de Diputados. Postuló como representante de Renovación Nacional y obtuvo un 7,1% de los votos, suficiente para entrar al Parlamento.

    En el distrito 20 (Hualpén, Talcahuano, Chiguayante; Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana, Tomé) el exbasquetbolista Patricio Briones, quien postuló a la Cámara de Diputados como representante del Partido de la Gente, fue uno de los ocho victoriosos en la jornada de este domingo, con poco más del 3%.

    El caso de Garcés

    En el distrito 7 (Valparaíso), el exentrenador Jorge Garcés compitió por Evópoli, pero obtuvo menos del 2% de los votos y no logró un escaño. En diálogo con El Deportivo, Peineta atribuyó su resultado a problemas internos de campaña y a la falta de apoyo de su propio sector.

    “Se intentó y se hizo todo lo posible. Dejé los pies en la calle y en los cerros… Lamentablemente el equipo que me asignó Evópoli fue muy débil. Hasta el día domingo había personas que no sabían de mi candidatura”, señala.

    También afirma que hubo quiebres dentro de su comando: “El jefe de campaña abandonó la campaña al mes de estar trabajando y me enteré que estaba colaborando con otra candidatura”.

    Además, no oculta su molestia con parte de la fanaticada de Santiago Wanderers, a la que responsabilizó de no apoyarlo: “Decepcionado de los wanderinos que me fui enterando que por no ir por un partido de izquierda no me apoyarían”.

    Garcés asegura que, pese al resultado, tuvo una buena recepción en terreno. “En la calle tuve muy buena recepción. Muchos me decían ‘Profe, vuelva al fútbol’ o ‘Profe, se necesita gente nueva”, dijo.

    El exfutbolista cerró su balance señalando que se mantendrá alejado de la política. “Fue una experiencia para conocer desde adentro algo para mí muy desconocido. La vida continúa”, enfatizó.

    Garcés asegura que su candidatura tuvo problemas internos que la alejaron del éxito. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En el mismo distrito también compitió Rafael González, expresidente de Santiago Wanderers, quien postuló con el Partido Republicano. Tampoco logró un escaño, pese a superar el 2% de las preferencias.

    Otras candidaturas del deporte

    Ian Mac-Niven, exfutbolista y exgerente de la selección chilena, compitió como candidato a senador por Demócratas en la región del Maule. Llegó apoyado por la figura de Reinaldo Rueda, el extécnico de la Roja, que incluso le dio su apoyo públicamente. Su votación no alcanzó el 1%. En el distrito 18, por el PDG, Rubén Martínez, exdelantero de Colo Colo, buscó llegar a la Cámara de Diputados, pero con un 3,1% quedó fuera.

    En Santiago, el nadador paralímpico Vicente Almonacid se presentó como candidato a diputado por Demócratas en el distrito 10. Obtuvo menos del 1% y no logró la elección. El para atleta entregó a El Deportivo un balance centrado en el inicio de una trayectoria política. “Era una apuesta bastante grande. Había figuras bastante conocidas. Pero me quedo con el cariño de la gente, los buenos mensajes, los abrazos”, dijo.

    Almonacid valora la cantidad de votos que obtuvo en un distrito competitivo. “Logré convencer a más de dos mil personas enfrentando a rostros políticos bastante importantes”, remarca.

    En esa línea, considera esta elección como el inicio de un proceso: “Es un primer paso para este nuevo camino político que estoy explorando”. El nadador explica además por qué dio el salto desde la piscina a la política: “Yo, como deportista, inspiré a muchas personas. Desde la política lo podía hacer de una manera más sensible, mejorando las condiciones de salud, inclusión y deporte”.

    En la región Metropolitana también postuló el maratonista Jonathan Barrera, en el distrito 12, representando a Demócratas. Obtuvo menos del 1% y quedó fuera.

    Entre quienes ya estaban en el Congreso, la exatleta Erika Olivera intentó mantener su escaño por Demócratas en el distrito 9, pero obtuvo poco más del 2% y quedó fuera de la Cámara de Diputados.

    Lee también:

    Más sobre:EleccionesElecciones ParlamentariasFútbolFútbol ChilenoPolideportivoFútbol NacionalJorge GarcésVicente Almonacid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

    Paulina Vodanovic (PS) afirma que el Socialismo Democrático “no ha logrado tener un contenido ni una definición política” y plantea revisión del bloque

    TVN: Reinventarse con sus propios medios
    Negocios

    TVN: Reinventarse con sus propios medios

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia
    Tendencias

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia
    El Deportivo

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    “Decepcionado de los wanderinos”: el lamento de los derrotados del mundo del deporte en las Elecciones 2025

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza
    Mundo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?