    Ante Perú, en Sochi: el Nicolás Córdova técnico alcanzará al Nicolás Córdova futbolista en la Roja

    En el amistoso contra Perú, el último partido del año para Chile, el entrenador interino dirigirá por quinta vez al combinado mayor, igualando la cantidad de encuentros que disputó como seleccionado nacional. Lo más recordado de aquella época fue su gol a Francia, en 2011.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Nicolás Córdova, como seleccionado y como entrenador de la Roja. Fotos: Photosport.

    En la lejana ciudad rusa de Sochi, Nicolás Córdova por fin pudo festejar en su rol de técnico de la selección chilena absoluta. El amistoso del sábado, que finalizó en victoria de la Roja por 2-0 sobre el castigado combinado euroasiático, es el primer triunfo del talquino como DT interino del Equipo de Todos. Es una suerte de bálsamo para el estratega, después de la eliminación en el Mundial Sub 20, que trajo consigo una serie de críticas por el desempeño de la escuadra juvenil.

    “A veces es triste leer y escuchar lo que ha salido. Hace daño. La crítica por la parte futbolística está bien, es parte del juego. Pero mentir y calumniar a las personas, que es lo que se ha hecho con este cuerpo técnico, es muy injusto. Y eso podría hacerlo a uno replantearse en el lugar donde está o hacerlo tambalear”, confesó Córdova después del cotejo contra Rusia.

    Ante la ausencia de un seleccionador titular, cuya búsqueda se intensificará en 2026, ha sido el exentrenador de Santiago Wanderers y Universitario de Lima quien ha servido como una especie de “bombero” luego de la salida de Ricardo Gareca, compatibilizando su labor como jefe técnico de las selecciones juveniles y teniendo bajo su mando la Sub 20 mundialista. Este martes, contra Perú, que será el último partido de Chile en un año para el olvido, Nicolás Córdova dirigirá por quinta vez al combinado mayor. ¿Cuál es la particularidad? Igualará la misma cantidad de partidos que tuvo como futbolista en la escuadra nacional.

    Producto de las inferiores de Colo Colo, tuvo una extensa trayectoria en Italia, tanto en la Serie A como en la Serie B, entre 2001 y 2012. Pasó por clubes como Perugia, Bari, Ascoli, Messina, Parma y Brescia. Pese a esto, apenas jugó cinco veces con la camiseta de la Roja, siempre en amistosos (nunca en juegos oficiales).

    Su estreno como seleccionado fue el 30 de abril de 2003, en un duelo ante Costa Rica, en el Estadio Nacional. El DT de la Roja era Juvenal Olmos, de cara al proceso rumbo a Alemania 2006. Córdova ingresó en los 70′, reemplazando a Fernando Martel. En ese mismo año, el mediocampista ofensivo tendría una segunda presencia, contra Honduras, en San Pedro Sula. Al año siguiente, jugaría por tercera vez por Chile en un amistoso ante México, en Carson (Estados Unidos).

    Pasaron siete años para volver a ver a Nicolás Córdova como seleccionado. Tras una larga ausencia, regresó a la Roja de la mano de Claudio Borghi. Su participación más fresca en el recuerdo, seguramente, es cuando le hizo un gol a Francia. Aquello sucedió el 10 de agosto de 2011, en un amistoso disputado en Montpellier. En esa época, el exfutbolista militaba en el Brescia y jugó los últimos 25 minutos (reemplazó a Diego Rubio). En los 76′, le hizo un golazo a Hugo Lloris para darle el 1-1 a la Roja. Su último partido en la Selección fue el 4 de septiembre de 2011, en una derrota con México, en Barcelona.

    En el rol de entrenador de la Selección, asumió por primera vez el interinato en 2023, para enfrentar a Ecuador, en las recientes Eliminatorias (derrota 1-0). Fue de emergencia, luego de la renuncia de Eduardo Berizzo tras empatar como local con Paraguay. Posteriormente, volvió a tener ese cargo en el cierre del infructuoso camino hacia Norteamérica 2026, ante Brasil (caída 3-0) y Uruguay (empate a cero). Además de lograr su primer triunfo contra Rusia, su elenco pudo dejar atrás la sequía de goles.

    Brereton repasa a Gareca

    Ben Brereton, quien anotó contra Rusia, habló tras la práctica del domingo y elogió el trabajo del cuerpo técnico de Córdova, repasando la experiencia que tuvo con Ricardo Gareca. Cabe recordar que el chileno-inglés quedó apartado de la Roja después de que el Tigre lo sacara ante Bolivia, en el Estadio Nacional.

    “El cuerpo técnico ha sido brillante, desde que volví el cuerpo técnico ha sido brillante. Hay una buena conexión con todos. Estamos todos contentos de representar a Chile y sobre el partido contra Perú, sabemos que tienen un buen equipo y jóvenes”, afirmó en declaraciones difundidas por Kenotrotamundos.

    Respecto al duelo del martes ante los peruanos, el atacante del Derby County dijo que “ellos también querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podemos conseguir una nueva victoria”.

