Su segundo gol consecutivo con la Roja de Córdova: mira la anotación de Ben Brereton frente a Rusia

La Selección Chilena sentenció el triunfo en el partido amistoso frente a Rusia. Tras la anotación de Gonzalo Tapia, que adelantó a la Roja en el marcador durante el primer tiempo, Ben Brereton se encargó de anotar la segunda diana en Sochi.

El delantero que actualmente milita en el Derby County no estuvo considerado de entrada por el entrenador Nicolás Córdova. Sin embargo, con su ingreso en el complemento, le demostró al seleccionador interino que puede confiar en sus dotes en la ofensiva.

El chileno-inglés ya había anotado en el amistoso previo, que terminó con triunfo por 2-1 ante Perú, en el estadio Bicentenario de La Florida. Ahora, en el frío de Sochi, el ex Sheffield United volvió a inscribir su nombre en el marcador.

A los 76’, una nueva salida en falso del cuadro ruso derivó en un rebote en la pierna de Gabriel Suazo. Luego del desvío en la humanidad del jugador del Sevilla, el balón quedó servido para el oriundo de Stoke-on-Trent, que no falló frente al arco.