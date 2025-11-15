OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Su segundo gol consecutivo con la Roja de Córdova: mira la anotación de Ben Brereton frente a Rusia

    Luego de haberle marcado a Perú en el amistoso previo, el delantero del Derby County se inscribió con una nueva cifra ante el conjunto europeo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Ben Brereton marcó el segundo gol de Chile ante Rusia. Foto: captura de pantalla.

    La Selección Chilena sentenció el triunfo en el partido amistoso frente a Rusia. Tras la anotación de Gonzalo Tapia, que adelantó a la Roja en el marcador durante el primer tiempo, Ben Brereton se encargó de anotar la segunda diana en Sochi.

    El delantero que actualmente milita en el Derby County no estuvo considerado de entrada por el entrenador Nicolás Córdova. Sin embargo, con su ingreso en el complemento, le demostró al seleccionador interino que puede confiar en sus dotes en la ofensiva.

    El chileno-inglés ya había anotado en el amistoso previo, que terminó con triunfo por 2-1 ante Perú, en el estadio Bicentenario de La Florida. Ahora, en el frío de Sochi, el ex Sheffield United volvió a inscribir su nombre en el marcador.

    A los 76’, una nueva salida en falso del cuadro ruso derivó en un rebote en la pierna de Gabriel Suazo. Luego del desvío en la humanidad del jugador del Sevilla, el balón quedó servido para el oriundo de Stoke-on-Trent, que no falló frente al arco.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolBen BreretonLa RojaNicolás CórdovaSelección ChilenaSelección de Rusia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Junaeb entregará cerca de 28 millones de artículos escolares para el año escolar 2026

    Lo que se juega el PC y la mesa de Carmona en esta elección

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    Transporte gratis y gran despliegue de seguridad en la región: Valparaíso se alista para las elecciones 2025

    Sube la temperatura en la derecha a horas de la elección: Piñerismo da espaldarazo a Matthei y republicanos presionan por foto de unidad

    Gremio docente acusa que no se respetó horario de entrega de colegios para las elecciones y temen que no sean devueltos en condiciones

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    3.
    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    4.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    5.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Junaeb entregará cerca de 28 millones de artículos escolares para el año escolar 2026
    Chile

    Junaeb entregará cerca de 28 millones de artículos escolares para el año escolar 2026

    Lo que se juega el PC y la mesa de Carmona en esta elección

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.
    Negocios

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Su segundo gol consecutivo con la Roja de Córdova: mira la anotación de Ben Brereton frente a Rusia
    El Deportivo

    Su segundo gol consecutivo con la Roja de Córdova: mira la anotación de Ben Brereton frente a Rusia

    Su bautismo en las redes con la Roja: revisa el gol de Gonzalo Tapia en el amistoso de Chile ante Rusia

    Como en los viejos tiempos: las espectaculares exhibiciones de Stephen Curry y James Harden en la jornada de NBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    The Beatles, Sabaton, Rocky y hasta un álbum propio: las películas, discos y libros favoritos de los candidatos
    Cultura y entretención

    The Beatles, Sabaton, Rocky y hasta un álbum propio: las películas, discos y libros favoritos de los candidatos

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

    Paolo Hewitt, biógrafo de Oasis: “Quedó muy claro que Noel necesitaba a Liam y Liam necesitaba a Noel”

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución
    Mundo

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución

    Trump dice que ya tomó “una decisión” sobre las acciones militares contra Venezuela

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp