Con línea de cinco, sorpresas y un jugador liberado: la formación de Chile para enfrentar a Rusia
La selección chilena anunció su alineación para medirse con el elenco ruso en Sochi. Uno de los futbolistas convocados por Nicolás Córdova no podrá disputar el amistoso producto de una lesión.
La Roja sale a la cancha en Sochi. El equipo dirigido por Nicolás Córdova se enfrenta a Rusia en un el primero de sus partidos amistosos.
El otrora volante realizó un cambio de esquema, además de incluir algunos nombres que no eran los esperados. Uno de ellos es Iván Román. Lucas Cepeda y Felipe Loyola, quienes se anticipaban como titulares, serán suplentes.
De esta forma, Chile formará con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano en el mediocampo; Darío Osorio y Gonzalo Tapia en ataque.
Por otra parte, la Roja anunció su primera baja para la fecha FIFA, donde este martes 18 de noviembre también disputará un nuevo amistoso con Perú. Francisco Sierralta no podrá ser parte del cotejo por lesión.
“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Sierraltaha sido liberado de la convocatoria. El jugador en evaluación médica presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, indica el comunicado de La Roja.
