OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La emoción de Ben Brereton tras su positivo retorno a la Roja: “Desde que regresé, el cuerpo técnico ha sido brillante”

    El delantero valoró lo realizado por la selección chilena en los últimos dos partidos amistosos, en los que ha logrado marcar dos goles.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Ben Brereton anotó el segundo gol de Chile en la victoria ante Rusia. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh.

    Ben Brereton fue uno de los héroes de la Roja en el triunfo ante Rusia, por 2-0. El delantero anotó el segundo tanto, mientras que Gonzalo Tapia se estrenó en las redes con la selección chilena.

    El nacido en Stoke-on-Trent marcó por segundo partido consecutivo con el Equipo de Todos. También anotó en el triunfo sobre Perú, en octubre pasado. Ante los incaicos volvió a celebrar con la camiseta nacional tras dos años y cuatro meses.

    En ese sentido, el ariete habló oficialmente por primera vez desde su retorno a la Roja tras la polémica con Ricardo Gareca, quien lo borró del equipo. “Definitivamente quiero jugar por Chile. Entonces, cuando no vine, obviamente... yo quiero jugar. Estoy muy contento de estar de vuelta con los chicos. He disfrutado el último viaje y este también. Ha sido divertido y hemos obtenido buenos resultados. Todos estamos muy felices y emocionados por el futuro”, aseguró desde Rusia, en el canal de YouTube de Kenotrotamundos.

    También fue consultado por las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, aunque reconoció no estar pendiente: “No miro mucho al gobierno. No lo sé. Estamos enfocados en el próximo partido”.

    “Dar un paso adelante”

    Brereton valoró su desempeño con la Roja: “Obviamente se trata del equipo y queremos ganar partidos y tener buenas actuaciones, pero estoy muy contento de haber convertido en el viaje anterior ante Perú y anoche con Rusia, fue muy bueno. Mi familia está muy contenta, en Inglaterra y en Chile.

    “Así que sí, es genial. Ahora estamos enfocados en Perú nuevamente y esperamos obtener la tercera victoria consecutiva para agarrar una sensación positiva en el campo y en Chile. Estamos muy emocionados”, añadió.

    El delantero también destacó el recibimiento que ha tenido el plantel y el cuerpo técnico: “Han sido increíbles. Siempre que he ido a Chile, los chicos han sido increíbles. Es un grupo muy bueno, como se puede ver, tanto dentro como fuera del campo, bien conectado. Y sí, ahora se trata de dar un paso hacia adelante. Obviamente, todos estamos decepcionados por no clasificar al Mundial, pero ahora estamos olvidando eso y enfocándonos en lo que nos queda por delante. Siento que los últimos tres partidos han sido muy buenos”, indicó.

    El cuerpo técnico ha sido brillante. Desde que regresé a Chile, la gente ha sido brillante. Tiene una buena conexión con todos. Estamos muy contentos de representar a Chile”, complementó.

    “Y sobre el partido con Perú, sabemos que son un buen equipo. Tienen buenos jugadores jóvenes y también quieren ganar, pero tenemos que enfocarnos en nuestra actuación para conseguir otra victoria. Esperamos ganar otra vez”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalSelección ChilenaLa RojaBen BreretonSelección de RusiaSelección de PerúNicolás CórdovaDerby CountyRicardo Gareca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    “El Krusty” queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    A una hora del cierre de mesas: comando de Jara ya instaló un escenario en barrio París-Londres

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

    Calor y voto obligatorio: por qué esta elección registra filas inusuales desde temprano

    Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro
    Chile

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    “El Krusty” queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    A una hora del cierre de mesas: comando de Jara ya instaló un escenario en barrio París-Londres

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz

    La emoción de Ben Brereton tras su positivo retorno a la Roja: “Desde que regresé, el cuerpo técnico ha sido brillante”

    El mensaje de Arturo Vidal en medio de las elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado
    Mundo

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

    Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

    Aumentan los lesionados en México: más de 120 heridos en protestas de la Generación Z

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena