La emoción de Ben Brereton tras su positivo retorno a la Roja: “Desde que regresé, el cuerpo técnico ha sido brillante”

Ben Brereton fue uno de los héroes de la Roja en el triunfo ante Rusia, por 2-0. El delantero anotó el segundo tanto, mientras que Gonzalo Tapia se estrenó en las redes con la selección chilena.

El nacido en Stoke-on-Trent marcó por segundo partido consecutivo con el Equipo de Todos. También anotó en el triunfo sobre Perú, en octubre pasado. Ante los incaicos volvió a celebrar con la camiseta nacional tras dos años y cuatro meses.

En ese sentido, el ariete habló oficialmente por primera vez desde su retorno a la Roja tras la polémica con Ricardo Gareca, quien lo borró del equipo. “Definitivamente quiero jugar por Chile. Entonces, cuando no vine, obviamente... yo quiero jugar. Estoy muy contento de estar de vuelta con los chicos. He disfrutado el último viaje y este también. Ha sido divertido y hemos obtenido buenos resultados. Todos estamos muy felices y emocionados por el futuro”, aseguró desde Rusia, en el canal de YouTube de Kenotrotamundos.

También fue consultado por las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, aunque reconoció no estar pendiente: “No miro mucho al gobierno. No lo sé. Estamos enfocados en el próximo partido”.

“Dar un paso adelante”

Brereton valoró su desempeño con la Roja: “Obviamente se trata del equipo y queremos ganar partidos y tener buenas actuaciones, pero estoy muy contento de haber convertido en el viaje anterior ante Perú y anoche con Rusia, fue muy bueno. Mi familia está muy contenta, en Inglaterra y en Chile.

“Así que sí, es genial. Ahora estamos enfocados en Perú nuevamente y esperamos obtener la tercera victoria consecutiva para agarrar una sensación positiva en el campo y en Chile. Estamos muy emocionados”, añadió.

El delantero también destacó el recibimiento que ha tenido el plantel y el cuerpo técnico: “Han sido increíbles. Siempre que he ido a Chile, los chicos han sido increíbles. Es un grupo muy bueno, como se puede ver, tanto dentro como fuera del campo, bien conectado. Y sí, ahora se trata de dar un paso hacia adelante. Obviamente, todos estamos decepcionados por no clasificar al Mundial, pero ahora estamos olvidando eso y enfocándonos en lo que nos queda por delante. Siento que los últimos tres partidos han sido muy buenos”, indicó.

“El cuerpo técnico ha sido brillante. Desde que regresé a Chile, la gente ha sido brillante. Tiene una buena conexión con todos. Estamos muy contentos de representar a Chile”, complementó.

“Y sobre el partido con Perú, sabemos que son un buen equipo. Tienen buenos jugadores jóvenes y también quieren ganar, pero tenemos que enfocarnos en nuestra actuación para conseguir otra victoria. Esperamos ganar otra vez”, cerró.