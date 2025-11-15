OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Chile logra un triunfo que contradice a las métricas: la Roja de Nicolás Córdova suma una alegría y vence a Rusia en Sochi

    Sin llegar demasiado al arco y soportando a un rival que concentró el protagonismo, el equipo nacional obtiene un valioso triunfo por 0-2 en Sochi. El martes cerrará el año ante Perú.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La celebración de la Roja en Rusia. (Foto: Cou CARLOS PARRA ZAGAL

    En pleno Mundial Sub 20, Nicolás Córdova había recurrido a un tecnicismo para contradecir al análisis generalizado del rendimiento de la Roja juvenil. El entrenador recurrió a las métricas, las distintas mediciones estadísticas de rendimiento que realizan los cuerpos técnicos, para defender una presunta eficiencia por sobre el gusto futbolístico, que le reclamaba mayor protagonismo.

    El triunfo por 2-0 de la Selección sobre Rusia, en Sochi, en la apertura de la gira, que también contempla el amistoso del martes frente a Perú, puede considerarse, perfectamente, una contradicción a cualquier medición posible: sin tener el balón y sin ser protagonista, sobre todo en la primera etapa, el combinado nacional consiguió una victoria que matiza un 2025 para el olvido, con la eliminación del Mundial como principal hito.

    Chile logra un triunfo que contradice a las métricas: la Roja de Nicolás Córdova suma una alegría y vence a Rusia en Sochi

    No es exagerado decir que Gonzalo Tapia aprovechó la única aproximación concreta de la Roja en la primera etapa para anotar. En los 36′, después de un balón que recuperó Vicente Pizarro y profundizó Javier Altamirano, el delantero del Sao Paulo le ganó el duelo físico a Igor Diveev y batió a Stanislav Agkatsev con un zurdazo.

    Antes de eso, la Roja, literalmente, había corrido detrás del balón y debió replegarse notoriamente (hasta plantear una línea de cinco defensores) para resistir a un cuadro local que intentó hacer pesar su dinámica y la posesión de la pelota para sentar una superioridad aparente. Falló en lo crucial: la concreción.

    Maripán, una de las buenas figuras de Chile, ante el ruso Tyukavin

    En principio, por inoperancia. Luego, en alguna medida, por infortunio, como en ese balonazo de Aleksandr Golovin que terminó en el travesaño, en los 10′, o por la intervención notable doble de Lawrence Vigouroux al minuto siguiente para hacerle frente a otra llegada profunda del atacante del Monaco quien, igualmente, terminó pagando su falta de efectividad: fue sustituido promediando la segunda etapa. El arquero del Swansea no tuvo más actividad.

    Mejora la Roja

    La segunda etapa ofreció una mejor versión de la Roja que, al menos, tuvo más el balón. Córdova dio señales de más osadía, con los ingresos de Ben Brereton y Lucas Cepeda. Chile pudo articular más juego. El local, en tanto, mantuvo la tónica de llegar para no concretar. De hecho, en el complemento Vigouroux tuvo escaso trabajo, aunque pasó un gran susto: en los 71′, Maksim Glushenkov estrelló un zurdazo en el horizontal cuando Vigouroux no tenia opción alguna de llegar al balón.

    Fue en la práctica, el principal susto que pasó la Roja en el complemento, porque la solidez del bloque defensivo, donde destacó la actuación de Iván Román, le dio tranquilidad en la parte posterior.

    Chile tenía reservada otra sorpresa. Que, literalmente, llegó desde la banca. Una recuperación de Brereton, quien combinó con Cepeda, le permitió al atacante del Derby County cerrar el marcador en un contraataque letal, en los 75′. El delantero también había marcado ante Perú.

    El 0-2 premiaba una disposición que terminó siendo eficiente, que termina con un largo invicto del dueño de casa (23 encuentros ante escuadra de menor envergadura, por el bloqueo relacionado con la invasión a Ucrania) y, sobre todo, que demostraba que no siempre los parámetros terminan reflejándose en el marcador.

    Rusia 0: S. Agkatsev; M. Beveev, I. Diveev, M. Lukin (88′, R. Litvinov), D, Krugovoi; I. Obliakov (25’, A. Batrakov), M. Kisliak (87′, I. Sergeev), D. Fomin (59’, N. Umyarov); M. Glushenkov, K. Tyukavin (59’, N. Komlichenko), A. Golovin (59’, K. Glebov)

    DT: Valery Karpin

    Chile 2: L.Vigouroux; F. Hormazábal, I. Román (86′, M. Gutiérrez), G. Maripán, B. Kuscevic, G. Suazo; R. Echeverría (85’, A. Arce), V. Pizarro (73’, F. Loyola); D. Osorio (86′, F. Salinas), J. Altamirano (59’, B. Brereton); G. Tapia (59’ , L. Cepeda)

    DT: Nicolás Córdova

    Goles: 0-1, 36’, Tapia, aguanta y define con un zurdazo; 0-2, 75’, Brereton marca con un derechazo, después de asistencia de Cepeda.

    Estadio: Olímpico Fisht Dirigió: Firdavs Norsafarov (UZB). Amonestó a Formin en Rusia y a Tapia, Maripán, Román y Pizarro

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    "Se han reído de todo un país": la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    De "Matthei Déjà Vu" a "Chico Terry Presidente": 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son "incompetentes"

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Encarcelan a imputado por balacera en Metro Cumming que dejó a dos personas heridas
    Encarcelan a imputado por balacera en Metro Cumming que dejó a dos personas heridas

    Se indaga femicidio: amplían detención de imputado por incendio que provocó muerte de mujer en Villa Alemana

    Elecciones: 26 mil militares se encuentran desplegados para resguardar locales de votación en todo el país

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.
    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: "Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía"

    De "Matthei Déjà Vu" a "Chico Terry Presidente": 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    De "Matthei Déjà Vu" a "Chico Terry Presidente": 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló "Tank", el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son "incompetentes"

    "Un indicio de final de ciclo": Paulo Díaz es cortado en River Plate tras un Superclásico ante Boca para el olvido
    "Un indicio de final de ciclo": Paulo Díaz es cortado en River Plate tras un Superclásico ante Boca para el olvido

    La queja de Nicolás Córdova tras el triunfo de Chile ante Rusia: "A veces, es triste escuchar o leer lo que ha salido"

    ¿Le abre las puertas a la Copa Davis? La respuesta de Alejandro Tabilo tras las críticas del presidente del tenis chileno

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en "alianzas con festivales" de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Del horror de la IGM a jingles con axé y K-Pop: los curiosos discos favoritos de Johannes Kaiser y José Antonio Kast
    Del horror de la IGM a jingles con axé y K-Pop: los curiosos discos favoritos de Johannes Kaiser y José Antonio Kast

    David Coverdale, la voz de Whitesnake, anuncia su retiro y cierra más de medio siglo de trayectoria en la música

    The Beatles, Sabaton, Rocky y hasta un álbum propio: las películas, discos y libros favoritos de los candidatos

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución
    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución

    Trump dice que ya tomó "una decisión" sobre las acciones militares contra Venezuela

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp