Su bautismo en las redes con la Roja: revisa el gol de Gonzalo Tapia en el amistoso de Chile ante Rusia

La Selección Chilena se pone en ventaja ante el combinado de Rusia, en el partido amistoso disputado en Sochi. ¿El autor del gol? Gonzalo Tapia, que vivió su bautismo en las redes con la Roja adulta.

Corría el minuto 36 cuando el atacante del Sao Paulo de Brasil consiguió romper con la igualdad. Un zaguero del conjunto europeo intentó salir desde el fondo, sin embargo, no contaba con el oportuno anticipo de Vicente Pizarro.

El volante de Colo Colo interceptó el envío y la jugó con Javier Altamirano. Allí, el hombre de Universidad de Chile habilitó al formado en la UC con un exquisito pivoteo. Tapia aguantó la marca de su adversario en la entrada del área y definió contra un palo. Un tanto de buena factura para los pupilos de Nicolás Córdova.