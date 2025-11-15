En vivo: la Roja de Nicolás Córdova visita a Rusia en su penúltimo partido en 2025
El cuadro a cargo de Nicolás Córdova se mide contra el cuadro euroasiático aprovechando la fecha FIFA de noviembre. Sigue aquí el relato del partido.
Rusia 0-0 Chile
Tiro al arco
9′. Golovin prueba desde fuera y ese balón roza el horizontal de Chile.
Tiro de Esquina
8′. Dario Osorio ejecuta para Chile, pero muy ceñido y se va por el segundo palo.
Tarjeta Amarilla
6′. Tapia es amonestado en Chile por falta en el centro del terreno.
Cabezazo
5′. Lukin le gana a todos por arriba y crea la primera chance para Rusia.
Tiro de Esquina
3′. La primera chance de Rusia es abortada por la defensa chilena.
Comenzó el partido
Chile y Rusia ya juegan en la cancha de Sochi.
Equipos a la cancha
Se entonan los himnos nacionales de cada país.
La formación de Chile
Las declaraciones previas
El reconocimiento a la cancha
Línea de 5
Chile trae sorpresas en su formación. Pincha aquí.
Formación rusa
La Roja ya está en el estadio.
Una gira controversial
Chile enfrentará a Rusia en su penúltimo partido del año, pero no sin dificultades. Pincha aquí.
Buenos días
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
