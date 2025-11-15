OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova visita a Rusia en su penúltimo partido en 2025

    El cuadro a cargo de Nicolás Córdova se mide contra el cuadro euroasiático aprovechando la fecha FIFA de noviembre. Sigue aquí el relato del partido.

    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Actualiza el Relato

    Rusia 0-0 Chile

    Tiro al arco

    9′. Golovin prueba desde fuera y ese balón roza el horizontal de Chile.

    Tiro de Esquina

    8′. Dario Osorio ejecuta para Chile, pero muy ceñido y se va por el segundo palo.

    Tarjeta Amarilla

    6′. Tapia es amonestado en Chile por falta en el centro del terreno.

    Cabezazo

    5′. Lukin le gana a todos por arriba y crea la primera chance para Rusia.

    Tiro de Esquina

    3′. La primera chance de Rusia es abortada por la defensa chilena.

    Comenzó el partido

    Chile y Rusia ya juegan en la cancha de Sochi.

    Equipos a la cancha

    Se entonan los himnos nacionales de cada país.

    La formación de Chile

    Las declaraciones previas

    El reconocimiento a la cancha

    Línea de 5

    Chile trae sorpresas en su formación. Pincha aquí.

    Formación rusa

    La Roja ya está en el estadio.

    Una gira controversial

    Chile enfrentará a Rusia en su penúltimo partido del año, pero no sin dificultades. Pincha aquí.

    Buenos días

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Minuto a minutoChileLa RojaSelección ChilenaNicolás CórdovaRusiaRusia vs Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen por microtráfico a pareja de Villarica tras denuncia de vecinos

    Pide 540 días de reclusión y multa de 10 UTM: Fidel Espinoza ingresa querella contra Daniel Manouchehri

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución

    Pardow asistiría a la sesión: comisión revisora de AC en su contra decide votar informe este lunes

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Puntos de hidratación y facilidades en el transporte: Durán detalla medidas para elecciones en la RM

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    3.
    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    4.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    5.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen por microtráfico a pareja de Villarica tras denuncia de vecinos
    Chile

    Detienen por microtráfico a pareja de Villarica tras denuncia de vecinos

    Pide 540 días de reclusión y multa de 10 UTM: Fidel Espinoza ingresa querella contra Daniel Manouchehri

    Pardow asistiría a la sesión: comisión revisora de AC en su contra decide votar informe este lunes

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.
    Negocios

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Como en los viejos tiempos: las espectaculares exhibiciones de Stephen Curry y James Harden en la jornada de NBA
    El Deportivo

    Como en los viejos tiempos: las espectaculares exhibiciones de Stephen Curry y James Harden en la jornada de NBA

    La fuerte confesión de Mirko Jozic por el lazo que generó con los albos: “Nunca volví a ser el de Colo Colo”

    Con línea de cinco, sorpresas y un jugador liberado: la formación de Chile para enfrentar a Rusia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

    Una exposición y la primera novela del personaje reviven al Dr. Mortis: el ícono del terror chileno cumple 80 años

    Paolo Hewitt, biógrafo de Oasis: “Quedó muy claro que Noel necesitaba a Liam y Liam necesitaba a Noel”

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución
    Mundo

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución

    Trump dice que ya tomó “una decisión” sobre las acciones militares contra Venezuela

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp