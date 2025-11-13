OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante

    La delegación nacional está en Sochi preparando los amistosos de esta fecha FIFA. La estadía ha estado marcada por una serie de inconvenientes derivados de las sanciones al régimen de Vladimir Putin y la política interna.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante. . Por Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

    La Roja enfrenta una de las giras más complejas de los últimos años. La delegación nacional llegó a Sochi para disputar dos amistosos, primero este sábado ante Rusia y el martes frente a Perú, en medio de condiciones logísticas inusuales, derivadas del conflicto bélico que mantiene el país anfitrión con Ucrania y las sanciones impuestas al régimen de Vladimir Putin.

    El equipo dirigido por Nicolás Córdova se instaló en el Bogatyr Castle Hotel, un complejo turístico ubicado en el centro de la ciudad costera, elegido por la ANFP como base de operaciones. Pese a que el lugar cuenta con buena infraestructura hotelera y deportiva, el plantel ha debido adaptarse a una serie de restricciones que han dificultado la rutina diaria del cuerpo técnico y los jugadores.

    Conexión limitada

    Uno de los principales problemas ha sido la conectividad. El acceso a internet en Rusia está fuertemente condicionado por el control estatal y las sanciones que rigen desde el inicio de la guerra con Ucrania. Las aplicaciones de mensajería más utilizadas, como WhatsApp y Telegram, funcionan con restricciones. Los jugadores y miembros necesitan usar redes privadas virtuales (VPN) para acceder a contenido internacional o mantener comunicación fluida con sus familias.

    El Wi-Fi del hotel permite una conexión básica, pero no siempre estable. La mayoría de los futbolistas dependen de esa red, ya que en la ciudad no pueden adquirir chips locales. Las compañías telefónicas solo venden tarjetas SIM a ciudadanos rusos. Por la misma razón, la conectividad móvil de los chilenos queda prácticamente inutilizada cada noche, cuando el servicio de roaming deja de operar a las 20 horas. Fuentes de la delegación confirman a El Deportivo que la comunicación se ha vuelto más lenta y difícil, debido al bajo acceso a internet.

    A las limitaciones tecnológicas se suma un obstáculo económico. Por las sanciones financieras aplicadas a Rusia, las tarjetas de crédito y débito emitidas fuera del país no son aceptadas en los comercios. La delegación chilena debió viajar con dinero en efectivo para cubrir gastos.

    Córdova y Leporati en un entrenamiento de la Roja. . Por Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

    Una gira controversial

    El amistoso entre Chile y Rusia generó polémica desde su anuncio. La embajada de Ucrania en Chile envió una carta de protesta formal, expresando su “profunda preocupación” por la decisión de disputar un encuentro ante la selección de un país sancionado por la invasión militar a su territorio. “Cualquier encuentro deportivo con la participación de selecciones rusas se percibe como una forma de legitimación del régimen agresor y como una grave ofensa al pueblo ucraniano”, señalaba la misiva del embajador Yurii Diudin.

    Desde la ANFP defendieron el partido, argumentando que se trata de un compromiso deportivo sin connotaciones políticas. “El fútbol busca hacer el bien común, daño a nadie. FIFA autorizó a Rusia a jugar el partido. Han jugado con muchos países”, explicó el presidente Pablo Milad.

    La federación chilena incluso se comunicó con su par ucraniana para aclarar que el amistoso respondía exclusivamente a la planificación deportiva y financiera del cierre de temporada. La disposición, recalcaron, sería la misma si surgiera la posibilidad de un duelo con Ucrania.

    Un castillo como refugio

    El Bogatyr Castle Hotel, donde se hospeda la delegación, destaca por su peculiar diseño que imita un castillo medieval. El recinto, con habitaciones que rondan los $100 mil por noche, cuenta con piscinas, gimnasio y áreas de descanso que permiten mantener una rutina de entrenamiento similar a la habitual.

    El entorno de Sochi, una ciudad turística, se mantiene en calma. Pese al conflicto internacional, la seguridad local y la relación con el club PFC Sochi, que colabora en la logística, son descritas como normales. No existen alertas de riesgo.

    La delegación está compuesta por 30 personas, entre cuerpo técnico, dirigentes y futbolistas.

    Voces desde Sochi

    Desde el interior del grupo, los futbolistas valoran la experiencia, aunque reconocen las dificultades. “Es un lindo desafío como grupo, para seguir confiando en nuestro juego y en nuestra manera de proponer. Ojalá convertir un gol, pero lo importante es el trabajo día a día”, señaló Javier Altamirano, mediocampista de la U.

    Francisco Salinas, lateral de Coquimbo Unido, también destacó el momento personal pese al contexto. “Ha sido un año muy lindo, ya salir campeón cuatro fechas antes es como un sueño y es mi primer título. Venía del ascenso y necesitaba un año así”, comentó.

    Ignacio Saavedra, jugador del Sochi, ha sido clave para la adaptación del grupo. “Estoy muy contento de que vean el lindo lugar que es Rusia y mi club. El nivel de la Premier League rusa es muy alto. Personalmente me siento muy bien, llevo dos goles y he sido uno de los capitanes del equipo”, explicó.

    El volante también advirtió que el duelo del sábado será exigente: “Rusia es una selección muy fuerte, con jugadores de nivel y un técnico de mucha experiencia”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalFútbol InternacionalVladimir PutinRusiaUcraniaSelección de RusiaLa RojaSelección ChilenaIgnacio SaavedraFrancisco SalinasJavier AltamiranoNicolás CórdovaPablo MiladANFP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    “Vamos a seguir peleando en todas las instancias”: Desbordes por levantamiento de embargo contra Municipalidad de Santiago

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    “Mala decisión” y “actuó con dolo”: bancadas de oposición y PPD-independientes fustigan contestación de Pardow por AC

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones
    Chile

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte