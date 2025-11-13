OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Tiene que hacer la solicitud y ver qué sucede”: Médico de FIFA se abre al retorno de Cristóbal Campos al profesionalismo

    El doctor Donato Villani, miembro de la comisión del organismo que debe tomar la decisión, advierte que el arquero debe hacer la solicitud a través de la federación chilena. “No pierde nada con hacerlo”, aseguró a El Deportivo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    FIFA no cierra la puerta al regreso de Cristóbal Campos al profesionalismo.

    La madrugada del 2 de septiembre de 2024 cambió para siempre la vida del arquero Cristóbal Campos. Un accidente automovilístico estuvo cerca de terminar con la vida del deportista, quien debió sufrir la amputación del pie derecho como consecuencia de la tragedia.

    Meses más tarde, el propio afectado reconoció a TNT Sports que atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más”.

    Pero la prótesis ha logrado que el meta pueda regresar a entrenar. En ese escenario, Campos no esconde su idea de volver a jugar de manera profesional y así lo reconoció a El Deportivo, en julio pasado.

    “Hay un caso más que he leído, de hace 10 años en Europa. Ahora digo que es mi gran respaldo quizás para volver al profesionalismo. Mi meta u objetivo está a final de año. Mi sueño, te puedo decir, no es porque sea conformista, a temprana edad ya lo cumplí, que fue jugar en Universidad de Chile y jugar en la selección chilena (…) esto que estoy pasando ahora son objetivos que tengo que ir superando día tras día, porque todo va en base a cómo me vaya recuperando y a lo que vaya siendo más natural, más flexible. Ya veré si logro volver a jugar, en mi mente ya lo está. Si llego jugar un partido, creo que podría decir ‘misión cumplida’, soy el primero en Sudamérica, pero también transmitir en una charla esa experiencia. Lo veo más como un objetivo”, aclaró el arquero.

    Los antecedentes

    En mayo de 2013, en una decisión inédita en el balompié mundial, la FIFA autorizó al jugador austríaco Martin Hofbauer para que jugara con una prótesis. El europeo, quien entonces tenía 20 años, había sido diagnosticado meses antes con un tumor de 13 centímetros en el hueso del pie derecho. La quimioterapia lo redujo a 8 centímetros y la amputación fue el último recurso.

    Pero Hofi, como era conocido en su país, no dejó su gran pasión. En ese contexto, el futbolista del Miesenbach (equipo de la quinta categoría de ese país) se dirigió a la FIFA, a través de la federación de su país, para que lo autorizaran a jugar con una prótesis.

    En marzo de 2015, casi dos años después, el cáncer, ahora sí, frenaba a Martin Hofbauer. El primer jugador amputado de la historia moría después de una larga lucha contra la enfermedad.

    El ejemplo del europeo, precisamente, es el que alimenta la esperanza del chileno Campos, quien ya dejó claro cuáles son sus objetivos, después de asumir como gerente técnico del equipo de Provincial Talagante.

    La respuesta de FIFA

    Pero es un largo proceso el que comienza, uno en el que la decisión final la toma la Comisión Médica del organismo con sede en Suiza. Así queda claro en las declaraciones del doctor argentino Donato Villani, uno de los galenos que tomará la resolución final.

    “En este escenario, si el jugador chileno quiere volver al profesionalismo, tiene que elevar la petición a través de la federación chilena a FIFA, porque, en el último tiempo, cambiaron las leyes con respecto a un sinnúmero de cosas. Y yo creo que esto está adentro de esas solicitudes”, explicó el transandino a El Deportivo.

    Asimismo, Tucho Villani agregó que “al final, es la comisión médica de la FIFA la que decide esto, pero te repito, estos son hechos extraordinarios, muy extraordinarios. Y, por lo mismo, necesita decisiones extraordinarias. Yo, en lo personal, creo que no es algo que haya sucedido en la historia. Aunque vos me digas que allá por el 2013 ocurrió, yo no lo tengo presente el caso, al menos en la memoria”.

    En la misma conversación, Villani abriga esperanzas para Cristóbal Campos. Según su opinión, una eventual autorización tiene que seguir los canales formales para ser discutida en tierras helvéticas.

    “Pero no se pierde nada haciendo un pedido a través de la Comisión Médica de Chile, de la Federación Chilena a la Comisión Médica de FIFA. Esto es una decisión muy importante porque te imaginarás que abre una situación nueva. Vos sabés que están los juegos paraolímpicos, donde participa el fútbol. La verdad que es algo muy complejo y no se pueden tomar decisiones a la ligera”, afirmó el doctor del club Lanús.

    Consultado si la opinión de los eventuales rivales en la cancha puede ser clave para la autorización, tal como ocurrió en el caso del austriaco Hofbauer, el médico afirmó que “yo creo que lo que conviene es no hablar sobre supuestos, el chileno debe de hacer el pedido y ver qué sucede”.

    Más sobre:FútbolCristóbal CamposProvincial TalaganteDonato VillaniFIFAComisión Médica de la FIFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Estados Unidos anuncia la muerte de cinco miembros de Estado Islámico en las últimas operaciones en Siria

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    De Huidobro a Neruda: las candidaturas presidenciales más extrañas de la Historia de Chile

    Rubio defiende los ataques en aguas del Caribe y cuestiona a la UE: “No puede determinar” cómo se defiende Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 13 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 13 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Temblor hoy, jueves 13 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 13 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tercera estrofa del himno nacional, indulto a carabineros y Claudio Crespo en el escenario: los hitos que marcaron el cierre de campaña de Kaiser

    Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania
    Tendencias

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    Lando Norris rumbo al título: las combinaciones que encaminan al británico en la definición de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Lando Norris rumbo al título: las combinaciones que encaminan al británico en la definición de la Fórmula 1

    Bolivia pone atención e Italia, casi condenada al repechaje: todo lo que está en juego en una ventana clave para clasificar al Mundial

    La historia del único futbolista de Cabo Verde que jugó en Chile: “Nadie nos ponía en el Mundial”

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    De Huidobro a Neruda: las candidaturas presidenciales más extrañas de la Historia de Chile
    Cultura y entretención

    De Huidobro a Neruda: las candidaturas presidenciales más extrañas de la Historia de Chile

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Estados Unidos anuncia la muerte de cinco miembros de Estado Islámico en las últimas operaciones en Siria
    Mundo

    Estados Unidos anuncia la muerte de cinco miembros de Estado Islámico en las últimas operaciones en Siria

    Rubio defiende los ataques en aguas del Caribe y cuestiona a la UE: “No puede determinar” cómo se defiende Estados Unidos

    Trump firma la ley para reabrir el Gobierno federal tras un récord de más de seis semanas cerrado

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte